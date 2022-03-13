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烤地瓜冰棒、開心果甜筒都有！超商「異國冰」開吃　還有榴蓮口味

▲▼全家異國冰品開吃。（圖／業者提供）

▲超商最新異國冰品開吃了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

開吃了！隨著天氣逐漸變暖，這時候來上一支清涼冰棒簡直超滿足，就有超商網羅一系列「異國冰品」，包括日本、泰國的通通有，首推超可愛外紫內黃的「烤地瓜冰棒」，外皮使用紫薯包裹著濃濃烤地瓜糖漿，口感甜而不膩，以及韓國人氣甜筒冰淇淋也一次吃，有經典香草、開心果2口味選擇，即日起正式登場，4月5日前還享有指定品2兩件79折優惠。

▲▼全家異國冰品開吃。（圖／業者提供）

▲烤地瓜冰有超可愛的黃紫配色。

▲▼全家異國冰品開吃。（圖／業者提供）

▲鯊魚哈密瓜夾心冰棒是蘇打口味搭配哈密瓜內餡。

全家首波「異國冰品」開吃了，這次網羅來自台、日、韓、泰、拉脫維亞5國共12款冰品搶攻冰控的胃，其中，一定要吃的就是有著濃郁地瓜香、韓國IG打卡冰品「烤地瓜冰棒」，可愛的紫黃配色，大口咬下裡頭是烤地瓜糖漿夾心，還有韓國歐巴、歐膩最愛「鯊魚哈密瓜夾心冰棒」，是清涼蘇打口味搭配哈密瓜內餡組合，以及「韓國海太經典甜筒香草口味」及「韓國海太經典甜筒開心果口味」也通通一次吃。

▲▼全家異國冰品開吃。（圖／業者提供）

▲韓國人氣甜筒冰也要吃到。

除外，來自泰國的「黃金榴槤冰棒」、日本的「北海道大納言紅豆摩納餅」、「京都宇治抹茶大納言摩納餅」及拉脫維亞的「曲奇餅香草冰淇淋」等，即日起也將陸續上市開賣，至4月5日前還有指定品項2件79折優惠。

▲▼CoCo用力C系列開喝。（圖／CoCo提供）

▲CoCo用力C系列開喝。（圖／CoCo提供）

天氣變熱除了嗑冰外，來杯解渴的水果手搖杯也很過癮！近日CoCo推出全新「用力C系列飲品」，使用酸甜適中又富含滿滿維生素C的台灣柳丁，並以HPP技術原汁原味鮮榨保留其100%原味及營養價值，搭配經典綠茶基底，首推加了人氣回歸配料西谷米的「用力C谷溜溜」，加碼再喝這杯吸得到Q彈蜜香凍的「用力C搖搖凍」，即日起於各門市陸續開賣。

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