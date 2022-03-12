快訊／求幫忙0進度！烏克蘭總統澤連斯基：沒有看到北約拿出勇氣

▲烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／翻攝自Facebook／Володимир Зеленський）



記者董美琪／綜合報導

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）於台灣時間晚間9點多，對外發表談話表示，部分烏克蘭小城鎮已經不復存在。另外也提到，到現在都沒有看到西方國家充分參與及北大西洋公約組織（NATO）拿出勇氣幫忙。

「任何談判都必須從停火開始。」澤連斯基說，俄羅斯和烏克蘭的談判團隊已經開始討論具體議題，「已經準備好與俄羅斯進行談判。」但是基輔不僅需要來自俄羅斯的安全保障，還需要來自西方領導人的​​安全保障。

澤連斯基表示，截至目前，已有大約1300名烏克蘭士兵陣亡，週五有500-600名俄羅斯士兵投降，「俄羅斯只有把基輔夷為平地，才能佔領基輔。」

澤連斯基表示，西方國家沒有充分參與和平談判，他沒有看到烏克蘭被接受「加入北約」的共識，也沒有看到北約在烏克蘭問題上表現出的勇氣。

澤連斯基曾向以色列總理貝內特建議，俄烏談判可以在耶路撒冷舉行，「希望以色列總理貝內特能對俄羅斯談判產生重大的積極影響。以色列可以向烏克蘭提供安全保障。」此外他還表示目前烏克蘭需要反導彈系統，烏國有錢埋單。

澤倫斯基日前表示，他早已不期待烏克蘭可以加入北約，「我們發現北約不打算接受烏克蘭後，很久以前我就對這個議題暫停下來」、「這個聯盟怕麻煩，也怕和俄國對槓。」自己也不想當個「卑躬屈膝」的國家總統。

烏克蘭加入北約這個議題，一直是俄羅斯攻烏理由之一，也因此北約遲遲沒打算討論這件事。

▲北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）



北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）11日曾接受《法新社》採訪表示，北約必須避免讓烏俄衝突變成北約與俄羅斯的衝突，設禁飛區（no-fly zone）會導致全面開戰，「我們有責任避免讓這場衝突升級。」

對於澤倫斯基批評北約不設禁飛區，史托騰柏格則表示，「北約不封鎖烏克蘭的空域。」他指出，北約近年來訓練烏克蘭部隊，並提供軍事裝備，在這場烏俄衝突以來，已經可以證明其重要性。

史托騰柏格認為一切關鍵還是在於普丁，「最重要的是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）必須終結這場毫無道理的仗，真誠參與外交，解決問題。」

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