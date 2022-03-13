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波蘭提議由美代轉戰機援烏　五角大廈回絕

▲▼波蘭空軍米格-29戰機。（圖／路透） 

▲波蘭空軍米格-29戰機。（圖／路透）

文／中央社

美國五角大廈10日做出結論，拒絕波蘭所提把援助烏克蘭的戰機透過美國轉送的方案。五角大廈說這種「高風險」的戰機移轉恐被解讀成升高緊張態勢。

法新社指出，烏克蘭高層急渴望西方援助戰機供他們抵禦俄國，波蘭提議自家米格戰機先送到德國的美軍基地、再由美國轉交烏克蘭。由於事先未與華府諮商，讓美方有點措手不及，也讓美國與歐洲盟邦團結應對俄羅斯侵烏出現意外的小摩擦。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）告訴媒體，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）10日與波蘭防長布拉查克（Mariusz Blaszczak）通話，感謝波蘭合作援助烏克蘭的意願。

但柯比轉述，奧斯汀也強調美方當前不支持波蘭所提、由美方代為轉交戰機給烏國空軍的方案，從而也不希望看到波蘭把戰機送至美方代管。

波蘭外交部昨天表示，波蘭願把自家的俄製米格-29 戰機送至德國的美軍基地，由美國轉交給基輔抗敵之用，然後美國提供波蘭一批F-16戰機作為填補。

柯比說：「我們當下對此（波蘭的主意）毫不考慮。」並說提供烏克蘭更多戰機也不大可能顯著扭轉烏軍的劣勢，轉交波蘭米格-29戰機的效益很低。

柯比還說情報圈評估，轉交這批米格機給烏克蘭「可能反而火上澆油，恐使俄國激烈反應從而讓北約與俄國軍事衝突升溫」。

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