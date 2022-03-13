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美國幫烏克蘭認證「不需要戰機」　原因曝光

▲▼波蘭空軍米格-29戰機。（圖／路透）

▲波蘭空軍米格-29戰機。（圖／路透）

文／中央社

美國國務院今天排除透過美國基地移轉波蘭米格-29戰機給烏克蘭的提議，還說烏克蘭抵抗俄羅斯軍隊入侵，比起戰機更需要地面武器。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）不斷呼籲美國和北大西洋公約組織（NATO）運送戰機到烏國，或在烏國設立禁航區，以抵禦俄軍空襲。

但美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在華府告訴媒體，烏克蘭已發現地面防禦系統更能有效反擊俄國的「強大」空軍。

普萊斯說：「我們會持續提供烏克蘭夥伴所需的地對空系統，以應付他們面臨的俄國飛彈、火箭、大砲威脅。」

普萊斯還說，烏克蘭自有好幾個「完全具備任務能力」的飛機中隊，若美國派更多戰機赴烏克蘭，可能替這場戰事火上澆油，「情報圈評估，以這種方式提供飛機…可能會被莫斯科視為（衝突）升級」。

波蘭日前表態願把自家的蘇聯時代米格-29戰機透過美國駐德空軍基地移轉給烏克蘭，之後再由美國提供F-16戰機給波蘭作為替代。

但美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）昨天告知波蘭防長布拉查克（Mariusz Blaszczak），華府無意參與這項計畫。 俄軍進攻烏克蘭已達兩週之久，今天至少圍困了4座大城，還有裝甲車隊正駛向首都基輔的東北邊緣。

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