烏克蘭祭出重賞！　俄軍戰機飛官「投誠」就給100萬美元

▲烏克蘭祭出重賞，要招降俄軍飛官。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

儘管烏克蘭依靠不對稱作戰，讓俄軍蒙受重大戰損，但是始終無法扭轉戰局，因此亟欲尋求戰機助陣，在波蘭的米格-29移轉計畫告吹之後，烏克蘭國防部現在直接祭出重賞，只要戰鬥機飛官投誠，就提供100萬美元。

根據烏克蘭國防部臉書指出，「拯救你的生命和榮譽的唯一方法！」若是飛官駕駛可作戰的戰機至烏克蘭投誠，就提供100萬美元，駕駛可用於作戰的直升機投誠，也提供50萬美元，並且投誠的飛官都可以獲得烏克蘭國籍與政治庇護。

#BREAKING: #Ukrainian Ministry of Defense just published this promotional video offering each pilot of #RussianAirForce a reward if they defect to #Ukraine with their aircraft. $1 million USD per aircraft and $500,000 USD per helicopter. pic.twitter.com/zIwd2xLnhs — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) March 10, 2022

網友在PTT軍武板討論表示，「超划算啊，一台飛機和飛行員訓練費用這麼貴」、「美金比盧布香多了」、「投誠之後有麥當勞和一百萬美金」、「非常值得啊，俄羅斯根本給不了那麼多錢」、「烏撿到價宜戰機，飛行員超爽的撿到100萬 win~ win~」。

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