烏克蘭祭出重賞！　俄軍戰機飛官「投誠」就給100萬美元

▲烏克蘭祭出重賞,要招降俄軍飛官。(圖/達志影像/美聯社)



記者林彥臣/綜合報導

儘管烏克蘭依靠不對稱作戰,讓俄軍蒙受重大戰損,但是始終無法扭轉戰局,因此亟欲尋求戰機助陣,在波蘭的米格-29移轉計畫告吹之後,烏克蘭國防部現在直接祭出重賞,只要戰鬥機飛官投誠,就提供100萬美元。

根據烏克蘭國防部臉書指出,「拯救你的生命和榮譽的唯一方法!」若是飛官駕駛可作戰的戰機至烏克蘭投誠,就提供100萬美元,駕駛可用於作戰的直升機投誠,也提供50萬美元,並且投誠的飛官都可以獲得烏克蘭國籍與政治庇護。

#BREAKING: #Ukrainian Ministry of Defense just published this promotional video offering each pilot of #RussianAirForce a reward if they defect to #Ukraine with their aircraft. $1 million USD per aircraft and $500,000 USD per helicopter. pic.twitter.com/zIwd2xLnhs