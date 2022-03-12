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嗨玩桃園綠色悠遊節！YOYO家族熱鬧唱跳　寵物免費健檢還能抽大獎

▲▼桃園2022綠色生活悠遊節親子寵物日採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲桃園綠色生活悠遊節會場舉辦「親子寵物日活動」。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者楊智雯／桃園報導

大人小孩放電趣！桃園綠色生活悠遊節會場舉辦「親子寵物日活動」，活動邀請到兒童界巨星YOYO家族浣熊哥哥、KIWI姊姊與大小朋友同樂，喜愛毛小孩的民眾也可來參與桃園動保處進行的認養活動，現場並有東森寵物雲攤位提供寵物健檢、好康優惠，春暖花開陽光明媚吸引超多親子、寵物家庭一起體驗低碳運具，學習環保行動。

▲▼桃園2022綠色生活悠遊節親子寵物日採訪。（圖／記者黃克翔攝）

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▲活動熱鬧精彩吸引超多親子、寵物家庭一起同樂。

▲▼桃園2022綠色生活悠遊節親子寵物日採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲桃園副市長高安邦指出，桃園市打造成親子寵物友善城市。

桃園副市長高安邦指出，桃園是個非常年輕、有朝氣的城市，持續落實動保政策，鼓勵市民完成寵物登記、讓家中毛孩進行狂犬病疫苗注射，而動物保護教育園區已由民眾認領養超過1700多隻；至目前為止，桃園市已經有19處寵物友善公園，提供飼主與毛小孩休憩同樂的地方，打造成親子寵物友善城市；副市長高安邦說起寵物互動覺得非常有趣，笑說家中有養過狐狸狗，因母親吃素，狗也跟著吃素，還學會拜拜，「丟三角豆腐給哈利吃的時候，它都會精準接住從不失誤」，鼓勵有能力的人養寵物豐富生活。

▲▼桃園2022綠色生活悠遊節親子寵物日採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲東森寵物雲總美容長Candy邀請副市長高安邦一起幫灰貴賓Bonjour做造型。

東森寵物雲總美容長Candy在主舞台進行寵物美容教學，提醒飼主要每天幫狗狗梳毛，跟人每天梳頭髮一樣，可促進皮膚血液循環更健康，並邀請副市長高安邦一起幫灰貴賓Bonjour做造型，「眼睛露出來，腳修圓，夏天造型要把下巴修短一點吃東西不會沾到比較好整理」，副市長高安邦很溫柔地幫灰貴賓Bonjour綁上蝴蝶結和裝飾物，滿臉慈祥看著和花海一樣美麗的灰貴賓Bonjour，東森寵物雲總美容長Candy提醒「寵物身上綁裝飾物2~3天一定要拆掉，避免毛打結」，對副市長高安邦來說，可是相當有趣的體驗；夏天即將到來，總美容長Candy提醒飼主要注意寵物的皮膚和溫度，不要穿衣服、曝曬太陽，出門記得帶水避免熱衰竭，也要注意寄生蟲等狀況。

▲▼桃園2022綠色生活悠遊節親子寵物日採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲活動中邀請到兒童界巨星KIWI姐姐、浣熊哥哥、YOYOMAN炒熱氣氛。

▲▼桃園2022綠色生活悠遊節親子寵物日採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲小朋友們全衝到台前一起唱跳，現場就像「演唱會」般氣氛熱絡。

活動中邀請到兒童界巨星YOYO家族的KIWI姐姐、浣熊哥哥、YOYOMAN及YAMY人偶，一出場小朋友們全衝到台前一起唱跳金曲，並和現場的觀眾及小朋友們互動問答， KIWI姐姐笑說「說我漂亮的都送禮物」，小朋友們積極搶答讓現場就像「演唱會」般氣氛熱絡，大家也在有趣的活動中對環保及綠能議題有更多的認識。

▲▼桃園2022綠色生活悠遊節親子寵物日採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲市集有許多攤位可逛，東森寵物雲也規劃寵物健檢、新會員加入優惠、新品促銷等有趣攤位。

不只表演可看，市集有許多攤位可逛，東森寵物雲也規劃寵物健檢、新會員加入優惠、新品促銷等有趣攤位與民眾一起同樂，現場加入東森寵物APP送30元折價券、東森幣200枚、好禮4選1等好康，東森寵物雲經營管理處協理楊愷崴表示「折價券等同現金可到全台門市直接折抵相當好用，現場還祭出新品買1送1優惠．比門市買還便宜許多，最重要的是寵物雲做公益，活動營收10%捐贈桃園市動保處」。

▲▼桃園2022綠色生活悠遊節親子寵物日採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲有許多民眾特別帶著狗狗來現場參加寵物健檢。

現場有2位獸醫進行寵物健檢，有許多民眾特別帶著狗狗來現場，有位劉小姐帶著領養的臘腸狗弟弟來看看，她說「狗是領養來的一直搞不清楚到底幾歲，聽說看牙齒可以看出年齡，特別帶來看看」，獸醫看過後稱讚狗顧得很健康，從牙齒來看年齡約5~6歲，飼主並詢問很多飼養上的狀況，解決心中許久的問題；東森寵物雲經營管理處協理楊愷崴說「東森寵物雲一年舉辦30~40多場寵物健檢活動，已經持續3年，每年服務1500隻寵物，尤其是關節問題飼主很難發現，透過健檢活動提早發現盡快去就醫，並可以解決飼主生活上遇到的困擾，省去醫院奔波。」而桃園市動保處在活動期間也規劃了寵物認養攤位，並安排專業獸醫進行寵物健檢，活動相當熱鬧豐富。▲▼桃園2022綠色生活悠遊節親子寵物日採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲桃園市動保處在活動期間也規劃了寵物認養攤位。

▲▼桃園2022綠色生活悠遊節親子寵物日採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲「綠色生活悠遊節」活動會場，集滿5枚數位印章有機會中大獎。

環保局表示，民眾只要在活動期間搭乘桃園捷運、活動接駁車、YouBike或自行騎乘自行車到「綠色生活悠遊節」活動會場，還能獲得當日限量的市集折價券，另外，現場掃描集章QR Code，集滿5枚數位印章（集章點：花海、裝置藝術、主題展間、綠集點市集攤位、電動機車宣導攤位），就有機會抽中電動機車及新款手機等大獎，每日還有限量小禮可供兌換，歡迎大家一起來感受花漾桃園、綠藝蘆竹的風采，相關活動詳情請至「綠色生活悠遊節」臉書查詢。

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