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桃園綠色生活悠遊節　？te壞特、劉昊唱嗨3／13星光演唱會壓軸

▲▼桃園綠色生活悠遊節壓軸星光演唱會。（圖／桃園市府提供）

▲桃園綠色生活悠遊節壓軸登場的星光演唱會邀請到 ?te壞特、Ponzii劉昊等創作歌手獻唱。 （圖／資料照、桃園市府提供，下同）

生活中心／綜合報導

週末趁著好天氣出遊，就到桃園綠色生活悠遊節！本周日（3/13）壓軸登場的星光演唱會，邀請到多位創作歌手，包括金曲獎最佳新人?te壞特、音樂學院新秀Ponzii劉昊、還有聲林之王3超人氣唱將邱軍以及客語歌手彩衣等唱嗨現場、融化你的耳朵，桃園市長鄭文燦也將在現場抽出5位電動機車幸運兒，邀請民眾一同體驗低碳生活的美好。

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▲現場眾多花海地景拍不完。

3/13壓軸星光演唱會　共享夕陽花海美好時光

為期9天的桃園綠色生活悠遊節由桃園市環保局所舉辦，結合蘆竹區公所、文化局、動保處、桃捷公司及誠聖宮市府等單位規劃包含花海地景、廟埕文化、低碳運輸、低碳辦桌、環保夜市、親子表演、星光派對、綠生活展、寵物友善活動及田園風光小旅行等一系列活動，因此吸引不少民眾前往桃園來趟綠色輕旅行，系列活動至3/13最後一天壓軸推出「星光演唱會」，主辦單位特別邀請受到時下年輕人所喜愛的多位歌手參與演出，讓大家享受天籟美聲佐春光。

▲▼桃園綠色生活悠遊節壓軸星光演唱會。（圖／桃園市府提供）

▲黏人喜愛的多位歌手蔡明仁、張牧喬、大胖都將參與演出。

人氣歌手名單包含：第32屆金曲獎最佳新人?te壞特，超Chill的溫柔聲音一聽難忘；YT破1200萬點閱網路神曲〈愛，存在〉創作者馬來西亞華裔歌手蔡明仁、遊走在古典與流行音樂中的音樂唱作人Ponzii劉昊輪流融化眾人耳朵；集歌唱、創作、擅長鋼琴吉他樂器於一身的才女張牧喬及理工學霸大胖嗨翻現場，此外，還有聲林之王3的高人氣選手邱軍以及客語歌手邱彩衣將輪番開唱，陪大家在花海、夕陽下享受春日時光。

集章闖關體驗綠色生活　有機會將電動車帶回家

▲▼桃園綠色生活悠遊節壓軸星光演唱會。（圖／桃園市府提供）

▲活動會場位於鄰近機捷A11坑口站的誠聖宮，方便民眾搭機捷前往。

綠色生活悠遊節活動主會場位於鄰近機捷A11坑口站的誠聖宮，當天將結合最終版的大會抽獎，預計在下午4點30分由市長鄭文燦親自抽出5位獲得電動機車的幸運兒。

想參加抽獎活動的民眾可事先至現場掃描集章QR Code以及參與綠色遊樂攤的闖關遊戲，集滿5枚數位印章就能獲得大會抽獎資格。從下午1點15分開始，就有表演及抽獎穿插進行，獎項包括飯店住宿券、運動型智慧手錶以及智慧型手機等，除了最大獎之外，將透過電腦隨機抽出，並統一於「綠色生活悠遊節」臉書粉專和活動LINE@頻道公布，民眾可把握本週末好天氣搭乘大眾運輸前往，讓綠色行動更貼近生活。

▲2022桃園綠色生活悠遊節於3月5日至3月9日為期9天舉辦。

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