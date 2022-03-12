上海「防疫旅館管理漏洞」釀本土大爆發　中小學全面停課

▲上海境外輸入壓力巨大。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

以防疫「優等生」著稱的上海驚現防疫漏洞！上海市人民政府微信公號「上海發布」表示，近期多區疫情存在關聯，感染來源於「境外輸入病例攜帶的病毒污染環境，由於管理疏漏引發本土感染並導致傳播」。通報顯示，老牌五星級酒店華亭賓館出現管理疏漏引起本土疫情。

上海衛健委今早（12日）通報，新增4例本土確診病例和57例無症狀狀感染者。此前據陸媒報導，高居不下的境外輸入壓力，使得病毒污染環境，由於酒店的管理疏漏，引發本輪上海疫情的本土感染並導致傳播。

上海市官方11日宣布，3月12日起，上海中小學全部調整為線上教學，幼兒園、托兒所停止幼兒入園，各類培訓機構和托育機構不得開展線下培訓和托育服務。

據《財經雜誌》報導，華亭賓館是一間位於上海市徐匯區的老牌五星級酒店，原先宣布於2022年2月16日正式歇業並展開裝修改造計劃，後被用於境外入境人員隔離。

上海作為大陸最大的對外口岸之一，在新冠肺炎疫情期間承擔了全大陸約四成的入境國際和港澳台航班。根據航班管家的數據顯示，2021年上海一共承接了1萬4,137架次國際和港澳台航班，全國入境航班總數量為3萬9,676架次，上海一地占35.6%。上海市衛健委官網顯示，截至10日，累計境外輸入性確診病例在院治療612例，其中481例來自香港，占比接近八成。

航班管家數據顯示，過去一周（3月4日至3月10日），上海共接納了207班港澳台和國際航班，其中39班來自香港、31班來自澳門、67班來自台灣，一周39班，代表平均每天有超過5班來自香港的航班入境上海。航班管家統計，2022年2月以來，共有208架次航班從香港國際機場飛往上海浦東機場，座位數近6萬個。

有民航業內人士指出，大陸與香港之間的航班不實行「五個一」和「熔斷」制度，當前深圳和珠海對香港陸路入境大陸的總人數實行總量控制，在此背景下，上海、北京等與香港保持通航的大陸城市湧入了大量在港居住的中國公民。

上述人士補充，從香港前往上海等空路目的地的核酸檢測條件，比前往深圳等陸路目的地寬鬆。深圳市和珠海市要求從香港入境的旅客，提供24小時內的核酸檢測紙質報告，且需要強制預約酒店方可通關。而上海等空路目的地，要求48小時內的核酸檢測報告，並且無需強制預約酒店即可登機，這些都使得上海等城市的入境人數進一步聚集。