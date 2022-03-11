順豐包裹「存在病毒污染」…杭州急發簡訊：快去做PCR！民眾嚇瘋

▲杭州快遞受病毒污染風險。（圖／翻攝自錢江晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江杭州9日新增1例確診病例，在順豐速運餘杭中轉場工作。10日傍晚，很多杭州民眾收到一條關於「您的快件存在新冠病毒污染風險……」的簡訊，要收到的民眾快去做PCR檢測。截至3月10日22時，杭州順豐速運餘杭中轉場已有11名工作人員確診。因涉及到的快遞用戶很多，很快，「杭州順豐快遞」就上了微博熱搜第一。

綜合陸媒報導，簡訊內容顯示，杭州市餘杭區仁和街道順豐速運中轉場發現工作人員被確診為新冠肺炎病例，環境核酸顯示有多點陽性，您的快件經過該中轉場中轉，快件存在受到新冠病毒污染的風險。請您立即向屬地社區（村）報備，並進行核酸檢測。

有網友吐槽說，「自己躲過了一輪輪的新冠病毒，卻沒有躲過順豐快遞」、「我天，嚇死我了，幸好我是在蕭山這個中轉場中轉的，要不我又喜提14天隔離了」、「順豐快遞不應該擔責嗎，一條短信讓多少人惶惶不安」、「一看到信息就去核酸了，真的是防不勝防」、「一整晚睡不著，核酸報告出來了，終於安心了」、

對於這條瞬間刷屏全網的簡訊，順豐方面回應，該中轉場所在園區已封閉，相關快遞員在集中隔離，進行核酸檢測排查，公司已第一時間把相關信息同步給政府部門，後續以官方發布為準。

▲許多人的包裹收到影響。（圖／翻攝自錢江晚報）

順豐快遞的中轉場其實是順豐的分撥中心，並不直接向用戶送貨，主要的工作就是對包裹進行分揀， 然後再按照區域將快遞做好分類後運出。中轉場和順豐速運同屬順豐集團旗下業務，順豐在杭州有多個中轉場，除了餘杭中轉場，還有下沙中轉場、位於蕭山機場的陸運中轉場等。據了解，進出杭州的順豐包裹，都要通過這些中轉場轉運。

受此影響，有不少杭州用戶決定拒收已經放到快遞櫃或快遞驛站的順豐包裹，那些還沒有發貨的，不少人選擇了退貨。這些遭到「嫌棄」的包裹，會如何處理？

據了解，大陸電商平台一些易變質的生鮮商品，基本都會選擇順豐。如果這些生鮮產品被拒收，是很容易變質腐爛的，那將會成為很大的一個問題。

順豐杭州餘杭中轉場每日的單量有多少？受此影響的用戶有多少？又有多少人收到了要求做核酸檢測的簡訊？目前，順豐方面還沒有正面回應。