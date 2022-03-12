俄羅斯侵烏困難重重　法國軍方發言人曝「俄軍2件事」出問題

▲位於烏克蘭首都基輔西北方約27公里外的城鎮奧澤拉（Ozera），可見俄軍及其裝備。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）原本傳出希望以閃電戰方式，快速攻陷基輔，但俄羅斯入侵烏克蘭至今超過2周，戰局仍舊僵持不下。法國武裝部隊發言人伊安尼（Pascal Ianni）上校就表示，俄軍準備不足，在作戰上面臨許多困難，特別是在後勤與情報方面。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國一名國防高官10日表示，在過去24小時內，在基輔郊區長達64公里俄軍車隊已朝烏克蘭方向推進將近5公里，估計位置僅距離市中心15公里。然而，美國太空公司Maxar捕捉到的最新衛星影像顯示，原先在基輔外圍的大批俄軍基本上已經分散並重新部署。

對此，法軍伊安尼上校11日受訪表示，未來幾天俄軍可能會對基輔發動攻擊，但實際控制基輔卻完全是另一回事，「這需要很長的一段時間。」報導稱，他指的是俄軍後備部隊的問題。伊安尼認為，俄軍對入侵烏克蘭的準備不足，導致目前在當地面臨許多困難，「特別是在後勤與情報方面。」

伊安尼補充，俄羅斯軍隊也陷入了「提早到來」的春季，地面解凍將為俄軍車隊帶來移動上的困難。另外，英國軍方11日表示，俄軍向基輔推進的過程中持續取得「有限的進展」，但可能是正在為未來幾天內將發動的新一波攻擊作準備。

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