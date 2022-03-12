她花58萬元買到事故車　告贏車商獲賠240萬元

▲曾女買到事故車，獲3倍賠償。（示意圖，與本事件無關／免費圖庫unsplash）



記者崔子柔／綜合報導

江蘇省崑山市一名曾姓女子2019年到車廠看上一台二手的凌志（LEXUS）轎車，她當時以13.4萬人民幣（約58萬台幣）買下，後來要將車輛轉手，才發現這台車曾發生重大事故，並向車商提告，成功獲賠53.7萬人民幣（約240萬台幣）。

根據《頭條新聞》報導，曾女買下車輛後，因為急需用錢想賣車變現，才在準備出售時發現這台車曾發生過重大事故，市場價格只值8萬人民幣（約台幣35.8萬），讓她氣得向車商提告。

法院認為，車商販賣二手車應盡調查、檢測的責任，並將事實完整地報告給買主，隱瞞狀況已經構成詐欺，因此判車商退還曾女當時買車花的13.4萬人民幣（約58萬台幣），並額外賠償40.3萬人民幣（約182萬台幣）。

判決出爐後，不少大陸網友在微博上表示，「說好的中國人不騙中國人呢」、「各行各業欺詐消費者就應該懲罰性罰款，以起警示作用」、「急需用錢，這下不急了」、「感覺找到了一個致富路」、「這法院夠意思啊，百姓維權不易啊」、「這不比買彩票合適？」，也有人擔心，「錢收到了沒？現在法院的判決基本只對付老實人」、「執行難阿」。