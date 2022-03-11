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豬肉攤買生腸…回家煮熟冒「詭異長條物」　內行人揭真相

豬肉攤買生腸「煮熟冒詭異長條物」疑寄生蟲　內行人揭真相

▲民眾買生腸回家，卻不敢食用。（圖／翻攝自廚藝公社）

圖文／CTWANT

菜市場販賣各種琳瑯滿目的東西，從吃的、喝的、玩的、用的，可以說是應有盡有。有民眾日前去豬肉攤買了生腸，煮熟後卻冒出一條條紅色的細長物體，讓他感到驚恐，不少網友懷疑是寄生蟲。對此，有專業人士便給出答案了。

一名男網友在臉書《廚藝公社》透露，他去豬肉攤買生腸，回家後用熱水燙熟，但腸子上面卻出現一條條詭異的腸條物體，因此拍下照片詢問：「請問這是什麼腸子？」

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網友看到照片後紛紛嚇壞，直呼：「嘔…太可怕了，這什麼東東啊」、「短時間我不敢再吃腸子了」、「生腸會有這麼多蟲子？！」、「你那一條一條的應該是寄生蟲」、「看起來好恐怖」、「怎麼看都像寄生蟲」、「像很多隻腳的蟲」、「光看我有點不舒服，想吐了」。

豬肉攤買生腸「煮熟冒詭異長條物」疑寄生蟲　內行人揭真相

▲網友看到上頭一條一條的東西全沒胃口。（圖／翻攝自廚藝公社）

不少人都認為是寄生蟲，不過也有許多專業網友指出，上頭一條一條的其實是「動脈血管」，「這不是腸子，是輸卵管」、「那是動脈血管啦！攤商沒有把血管處理掉～用刀割掉就好」、「這是心管，也稱大動脈，攤販沒切乾淨，把上面油剃乾淨是可以吃的，脆脆的」。

據了解，生腸又稱脆腸，是豬的輸卵管和子宮，只有母豬身上才有，是黑白切中常見的食材，大部分吃到的都屬「輸卵管」，這部位也因為形狀長得像腸子，又和生殖功能有關，才會被稱為生腸。

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