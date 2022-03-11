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恐怖情人！坦承一夜情讓他抓狂　南非醋夫刮鬍刀剃髮、USB線勒妻

記者陳宏瑞／高雄報導

一對在台灣教英文的南非籍的年輕夫妻，妻子上個月初到一家酒吧喝酒徹夜狂歡，最後還與男性友人發生一夜情，妻子返家後向丈夫Bowers坦承，丈夫氣炸當場動手打人，拿皮帶把妻子勒昏，妻子醒來後，丈夫繼續施暴，不但拿刮鬍刀剃她頭髮，把她關進廁所，再拿USB電源線繼續勒她，差點勒死妻子，事後妻子嚇壞躲到陽台報警，Bowers被當場逮捕，高雄地檢署今依殺人未遂罪起訴，並將Bowers移審法院。

▲▼南非籍夫妻殺人未遂。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲警方在陽台救出險死的妻子。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼南非籍夫妻殺人未遂。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲行兇的丈夫被移送。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

起訴指出，這對南非籍夫妻來台1年3個月，兩人都是30歲左右，均以教英文為業，兩人在高雄美術館區一戶2樓住家租屋居住。

2月4日正值農曆年節期間，妻子晚上到酒吧喝酒，一整個晚上都沒回家，隔天早上回到家時，丈夫Bowers立刻質問她為何整夜都沒回來？妻子竟毫不遮掩的坦承前一晚酒後，不小心與另名男性朋友發生了一夜情，Bowers聽到氣炸，先賞給妻子兩巴掌，再從褲子抽出皮帶勒頸妻子頸部，喃喃自語說要讓她死，妻子因而缺氧昏迷。

▲▼南非籍夫妻殺人未遂。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲妻子被毆後嚇得躲在陽台。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

等到妻子醒來後，Bowers繼續拿皮帶勒她脖子，又鞭打她的手臂，然後拿電動刮鬍刀剃掉她左右耳鬢上的頭髮，再把她關進廁所，像殺紅眼般拿USB電源線用力纏繞她頸部。

就在緊要關頭之際，Bowers突然清醒鬆手，向她道歉後離開房間，飽受拳打腳踢的妻子嚇壞，趕緊報警並爬到陽台躲著，直到警察到場才獲救。

Bowers隨即遭逮捕收押，他僅承認徒手及拿皮帶毆打妻子，辯稱不記得有勒頸和剃髮，也沒有想過要殺害她。

但檢方勘驗妻子的傷勢，發現頸部有動、靜脈及氣管，屬身體要害且甚為脆弱，偌大力勒頸可能造成人體缺氧、昏迷或腦死，Bowers已是成年人，不可能不知道，因此認為他的行為已構成殺人未遂罪，依法提起公訴，從案發後就被收押至今的Bowers今移審法院候審中。

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