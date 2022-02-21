縱火畫面曝！恐怖前女友分手後直接放火報復　10度潑漆、砸車

記者賴文萱／高雄報導

高雄大寮區一對情侶去年分手，因王姓女子懷疑有第三者介入，因此分手後不斷到前男友林男家潑漆、砸車，次數高達10次。林男不堪其擾申請保護令，沒想到本月19日，王女直接帶著汽油桶到林男家縱火，過程差點引火自焚，林男親友在臉書揭露她的失序行為，並質疑保護令對恐怖情人來說只是一張紙嗎？

▲高雄恐怖前女友分手後放火報復，還10度潑漆、砸車。（圖／記者賴文萱翻攝）

受害林男親友在社團PO文指出，住在大寮中庄的林男與王女曾是男女朋友，但在分手後，王女多次到林男住處潑漆、砸車，林男已經申請保護令維護居家安全，然而王女完全無視保護令，持續潑漆、砸車。

▲▼縱火畫面曝！高雄恐怖前女友分手後放火報復，還10度潑漆、砸車。（圖／記者賴文萱翻攝）

甚至在今年2/19凌晨，王女更直接到林男住家縱火，脫序行為不斷上演，好在隔壁鄰居及時發現報警，否則後果不堪設想。親友質疑「難道受害者只能每天過著提心吊膽的日子嗎？保護令對恐怖情人來說只是一張紙嗎？」

林園分局調查指出，52歲的王女與48歲的林男曾是男女朋友，去年分手後，王女不斷做出騷擾行為，先前砸車、噴漆、潑漆等行為，前後共有10次。

▲王女半夜到林男住家灑汽油後縱火，差點引火自焚，縱火後隨即離開現場。（圖／記者賴文萱翻攝）

19日凌晨2點6分林男住處發生火警，造成大門的紗網燒毀，所幸未造成人員傷亡。消防隊到場撲滅，後經調閱監視器，發現王女涉嫌於林男住家灑汽油後縱火，縱火過程一度燒到自己，而她也趕緊丟下汽油桶離開現場。

警方後來通知王女到案說明，但王女否認犯案，後續透過監視器比對身形以及王女頭髮上的燒灼痕跡，後續依法偵辦，並建請預防性覊押及強制治療。