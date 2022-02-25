恐嚇電話打爆金門醫院！揚言潑酸嚇壞醫護　恐怖情人新竹落網

▲恐怖情人不滿女友疏遠，揚言到金門醫院潑酸。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

一名住在新竹的黃姓男子，因不滿其在金門醫院工作的李姓女友日漸疏遠，竟每日打數10通電話到金門醫院騷擾，揚言對醫護人員不利，欲前往醫院潑酸，造成醫護的困擾與恐慌，金門地檢署獲報後啟動「醫療暴力聯繫平台」，並在昨（24）日搭機跨海到新竹將黃嫌拘提到案，當日向法院聲押獲准。

根據調查，黃男與被害人李女曾為同居男女朋友，黃男曾有家暴情形，經法院核發保護令，限制黃對李女的身心傷害騷擾行為。但黃男持續不滿李女對他疏遠、不接電話，日前曾到金門醫院附近盯哨，近日更從新竹跨海每日打數10通電話到金門醫院，影響醫療門診正常運作，還放話到醫院潑硫酸，嚴重危害醫護人員安全，更影響民眾就醫權利。

金門地檢署在2月23日接獲通報，立即啟動「醫療暴力聯繫平台」，並指派席時英檢察官偵辦，指揮金門縣警察局金湖分局進行蒐證，並於隔天上午迅速搭機前往新竹黃男住家將人逮捕，偵訊後認黃涉犯恐嚇及家庭暴力防治法等罪嫌疑重大，足認有反覆實施同一犯罪之虞，當日向法院聲請羈押獲准。

檢察長也表示，保護醫護人員安全、建立安全醫療環境、維護民眾使用醫院權利，是全民的共識。對於醫療暴力案件一定要積極查辦，嚴懲醫療暴力案件，落實醫療暴力零容忍。