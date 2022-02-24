獨／斷開劈腿渣男卻遇恐怖情人　板橋櫃姐慘遭悶殺悲慘情路曝

▲羅男一家人在黃女（中）遇害前一天，還在泰安賞櫻留下合照 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區22日發生健身教練悶死女友憾事，死者好友出面爆料，她遇人不淑，先是與一名男子結束不愉快感情，後來與健身教練交往，沒想到心繫前任，聽信要一起買房生活，斷然與教練分手，卻因教練不甘心不放手，讓自己遭遇死劫，好友難過說「前一天我們還一起賞櫻合照」。

▼黃女遇害的前一天與好友一家人到泰安賞櫻 。（圖／記者陳以昇翻攝）

死者黃姓女子從事櫃姐工作，其台中好友羅男表示，她在三井outlet上班時認識46歲蔡姓男子，2人曖昧期間發現蔡男有女友，黯然捨離後，透過健身中心教練介紹下，認識35歲張姓教練，2人進而交往，但張男情緒控管不佳，黃女只要回台中老家時都會抱怨。

羅男進一步表示，妻子與黃女是國中同學，從小一起長大，一年前與蔡男曖昧時，就勸她不要被愛沖昏頭，根本是個渣男！之後與張姓健身教練在一起後，曾經相約吃飯，張男席間也是漫不經心自顧滑手機，根本沒互動，交往5個多月後得知張男情緒管理不佳，也力勸黃女要考慮清楚，不要讓自己陷入危險。

▼黃女先遇到渣男，沒想到再碰上恐怖情人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

農曆年前，黃女曾透露已分手的蔡男跟她說要一起買房子，希望2人可以重新在一起，黃女仍存有愛意，年後就向健身教練提出分手；教練不願分手，多次傳訊息、打電話給蔡男，希望他放手，雙方還在蔡男士林住處和平談判。

20日晚間，黃女搭高鐵返回台中要看媽媽，由於時間太晚，她到羅男夫妻家借住，隔天還一起到麗寶outlet逛街、到泰安賞櫻花，還一起拍下合照，最後送她到高鐵站要回家時，她面露憂傷地說「好不想回台北喔」，表示很多事情讓她很心煩。

沒想到，隔日晚間9時許，黃女在自己板橋區金門街租屋處遭張男殺害，羅男得知消息後，既震驚又難過，表示黃女遇人不淑，不該聽信蔡男說要買房一起生活，更不該與張男分手後還跟他碰面，羅男一家人與黃女賞櫻的合照，成為最後的回憶。

腦公！你不可以賴帳喔

▼黃女22日晚間返家後就遭殺害 。（圖／記者陳以昇翻攝）