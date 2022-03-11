TikTok數據安全疑慮有望解決！　路透：由甲骨文儲存美國用戶資訊

▲大陸短影音平台抖音海外版「TikTok」。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸字節跳動旗下短影音平台抖音海外版TikTok曾在美國前總統川普（Donald Trump）執政時期被要求與母公司切割，以避免美國用戶資訊被大陸政府掌握，不過，直至拜登（Joe Biden）總統上任後，該政策並未落實。《路透社》今（11）日指出，消息人士透露，TikTok和甲骨文（ORCL.US）即將達成協議，為TikTok儲存美國用戶數據，盼能解決美方國安疑慮。

▲TikTok母公司字節跳動。（圖／視覺中國）

《路透》報導，知情人士稱，根據新的合作建議，甲骨文將把TikTok的所有美國用戶數據儲存在甲骨文的數據伺服器上。TikTok的部分數據目前則是儲存在Alphabet（GOOGL.US）的谷歌雲上。

知情人士指出，根據協議，甲骨文將成立一個由數百人組成的美國數據管理團隊，作為美國用戶資訊的「看門人」，在此結構下，美國數據管理團隊將不受TikTok的控制或監管，同時，TikTok也在探索與其他技術公司從防火牆和網路安全等方面進行合作。

此前，美國外資審議委員會（CFIUS）在川普政府時期要求字節跳動切割TikTok，因擔心美國用戶資訊或被傳遞給大陸政府。自2021年拜登成為美國總統後，這一命令始終沒有執行，不過，知情人士認為，CFIUS仍擔憂TikTok的數據安全，字節跳動則希望能解決這個問題。