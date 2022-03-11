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高屏地區荔枝幼果幼咪咪　農改場籲農民加強防治

▲蛀食荔枝果蒂的荔枝細蛾 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲蛀食荔枝果蒂的荔枝細蛾 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高屏地區的玉荷包荔枝花穗上已陸續出現綠豆大的小果，喜歡取食荔枝果實的「蒂頭仔蟲」-荔枝細蛾，在荔枝果實綠豆大時就可能在果皮上產卵，孵化後的幼蟲隨即蛀入果實內危害。高雄區農業改良場提醒農友此時為重要的防治時機，自荔枝小果期就要注意防治荔枝細蛾，避免害蟲數量遽增而影響荔枝收成。

高雄場場長戴順發表示，荔枝處於營養生長期時，細蛾幼蟲可鑽入新梢的髓部取食，造成嫩枝空心，致新梢生長不良且易折斷；結果期時成蟲可產卵於果實表皮，幼蟲孵化後即直接蛀入果實內部危害。

在果肉尚未包裹種子前，幼蟲蛀食種子；當果肉開始生長並包覆種子後，幼蟲則蛀蝕果蒂處，受害果實提早脫落，造成嚴重落果，部分收成果實蒂部常見細蛾幼蟲及蟲糞，致商品價值降低。

由於高屏地區的荔枝已陸續進入小果期，高雄場籲請農民於荔枝母花謝後約10天即開始進行荔枝細蛾的防治，選擇核准用於防治荔枝細蛾的藥劑，如亞滅培、芬殺松、加保利、撲滅松、第滅寧或益洛寧等，且應選擇作用機制不同的藥劑輪流使用，以避免抗藥性產生。

另荔枝細蛾幼蟲可殘留於落果內或在落葉中化蛹，故做好田間清潔亦可降低荔枝細蛾的蟲源。農友在害蟲鑑定或防治上有疑問，可洽高雄區農業改良場。

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