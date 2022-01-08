荔枝開花期荔枝椿象蠢蠢欲動　精準防治搶先機

▲荔枝開花期，高雄區農改場籲農友精準防治 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

冷冷的冬季低溫會消耗荔枝椿象體內的養分，因此荔枝花芽萌發時，極易引來荔枝椿象群聚於花穗吸食汁液以獲取營養，嚴重影響荔枝結果量，高雄區農業改良場籲請農友集中於盛花期前一起進行區域共同防治，以提升防治成效並避免蜜蜂受害。

高雄區農改場說，目前高屏地區荔枝花芽悄悄冒出，荔枝椿象也蠢蠢欲動，為降低椿象密度、防範荔枝花芽受害，現在正是化學防治的最佳時期。

場長戴順發表示，荔枝椿象以性未成熟的成蟲越冬，待來年氣候溫暖時，越冬成蟲開始活動並於荔枝花穗上吸食危害並於性成熟後開始交尾產卵。族群密度高時會嚴重影響荔枝產量與品質。由於成蟲越冬後會大量消耗體內脂肪，對藥劑的敏感度較高，加上氣候冷涼，行動較為遲緩，故荔枝盛花期前為防治的關鍵時機。另外，成蟲受干擾時會分泌臭液，如觸及人體皮膚或眼睛，可造成灼傷般的潰爛，農友應多加留意。

為達事半功倍之效，高雄場與防檢局在現地會勘後，已訂定高屏地區荔枝之荔枝椿象化學共同防治期程為1月17日至2月18日。農民可於荔枝盛花前選擇核准使用於荔枝椿象的防治藥劑，施藥時加強葉背與枝條縫隙的噴施，以達最佳防治效果。相關防治措施，可洽高雄區農業改良場。