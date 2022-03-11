2022學甲蜀葵花文化節　黃偉哲呼籲大家來賞花

▲台南市長黃偉哲在學甲蜀葵花田的「粉萼鼠尾草」前，呼籲大家來賞花。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2022學甲蜀葵花文化節」活動，因低溫降雨，目前蜀葵花陸續綻放，花開只有2成，市長黃偉哲及學甲區長張明寶等人11日宣布，學甲蜀葵花節將會延至3月19日在光華里蜀葵專區開幕，同時結合約2公頃小麥、粉萼鼠尾草、百日草等花海陪襯，花季期間週末都安排精彩表演，可吸引逾10萬遊客前來踏青，熱鬧可期。

黃偉哲強調，他相當重視地方產業文化，學甲蜀葵花節已成為學甲區指標性活動，以往學甲蜀葵花季從每年2月中下旬至4月底，今年花季適逢國家三級古蹟慈濟宮上白礁3天刈香繞境祭典活動，將會吸引大批外地遊客與本地遊子前來參觀，盛況可卜。

黃偉哲說，學甲隔壁鹽水區剛好有疫情，大家仍然要小心，由於疫情升溫，開幕活動經過區公所風險評估及已向衛生局提出防疫計畫，區長張明寶認為辦理地點位在戶外空曠空間、通風良好，人群不斷流動並非群聚，且開幕活動主舞台維持單一出入口採實聯制，搭配管制進出、測量體溫、全程配戴口罩、雙手用酒精消毒等嚴密的防疫措施，因應假日人潮不斷，區公所將在停車場、出入口處設置防疫注意事項告示牌，請遊客戴口罩、保持安全社交距離。

區長張明寶表示，除了往年搭配的小麥、粉萼鼠尾草，今年增加百日草、魯冰花等，更增添豐富繽紛的層次新意；現場佈置在地子弟莊銘憲所設計創意花燈裝置藝術，以療癒系為主題設計「QQ動物花友會」，希望藉由一期一會的花季，呼朋引伴前來感受百花齊放好風光，同時擺設環境保護局利用回收資源創作的美學童話作品展示，更加襯托蜀葵園區日夜不同美景，讓整個花海都是網美攝影棚，特別感謝台灣台南地方檢察署社會勞動役協助種植及慈濟宮與轄內企業廠商贊助活動舉辦。