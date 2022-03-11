城中城案開庭！黃格格堅稱沒縱火　反控防火門被偷才釀死傷

▲城中城大火案11日開庭。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄城中城大火釀成46死43傷慘劇，高雄地方法院今（11）日召開準備程序庭，嫌犯黃格格透過辯護律師仍主張沒有縱火的動機與故意，律師認為城中城的管理疏失、防火門的失竊都可能累積造成如此嚴重的傷亡，而罹難者家屬在庭上也認為，防火門遭竊、夜間沒有管理員等因素，才造成火勢蔓延，希望能一併追究相關人員的疏失與責任。

▲家屬帶著罹難者相片出庭。（圖／記者陳宏瑞攝）

回顧這場大火，去年10月14日凌晨2點54四分，高雄市消防局接到第一通報案電話，傳來急促的聲音大喊「府北路的城中城失火了！」消防局獲報，立即指派前金、鼓山及中華分隊出動救災，大批消防隊員雖然在9分鐘後陸續趕抵現場，但火勢已相當猛烈，大火及濃煙不斷向上竄燒，救災困難，一直到清晨4點39分，火勢才獲得控制，上午7點17分完全撲滅。

這場燒了4個多小時的無情惡火，造成嚴重傷亡，高雄地檢署在1月21日偵查終結，認定嫌犯黃格格僅因感情猜忌，心生怨恨，竟在酒後情緒失控，欲藉點火滋事讓郭姓男友難堪，引發重大火災害無辜生命死亡，檢方以刑法放火罪、殺人罪起訴，且黃格格犯後毫無悔意，態度惡劣，因此向法院建請處以極刑。

高雄地院今天召開第二次準備程序庭，檢、辯雙方已經數度交鋒，黃格格的委任律師希望傳喚黃的簡姓男友等6名證人和送量刑前的社會調查報告等主張，都遭到檢察官的拒絕。

檢察官認為，這些都是被告、律師拖延訴訟的手段，企圖影響法官心證。不過審判長並沒有對於檢辯的攻防做出裁決，將交由合議庭再決定。

此外，庭上還有另一焦點，就是城中城防火門遭竊一事，不論是黃格格的辯護律師還是被害者家屬，都認為沒有防火門是造成嚴重死傷的關鍵因素之一，因此希望進一步釐清城中城管理員、市政府相關單位及人員是否有疏失責任。

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