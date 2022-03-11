快訊／一把火奪城中城46命　罹難者家屬舉牌：拜託法官判她死刑

▲城中城大火罹難者家屬帶著親人相片出庭。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄城中城大樓去年10月14日發生46死43傷火災，震撼全台，高雄地檢署今年1月以殺人罪起訴嫌犯黃格格，高雄地方法院今（11）日二度開庭，有10位罹難者家屬到庭聆聽，對於黃格格透過辯護律師爭取無縱火之故意與動機，家屬痛批黃至今沒有一絲悔意，沒對罹難者說過一句抱歉，希望法官仍要判處黃極刑。

▲家屬帶著大字板希望法官主持公道。（圖／記者陳宏瑞攝）

高雄地院今天針對城中城大火召開第二次準備程序庭，已經被關押了146天的黃格格也出庭，身穿紅色衣服的她，神情有點疲憊，過程中還因為腳痛申請站著開庭，並數度伸展身體，感覺精神狀況不好。

因為疫情的關係，審判長還特別開了延伸法庭，10位家屬出庭旁聽，隔開與黃格格同一個法庭。

今日的程序庭上，黃格格與檢察官數度針對是否傳喚黃的男友等證人交鋒，擦出零星火花，法官則是讓罹難者家屬充分表達意見。

家屬則是帶著罹難者的相片到庭旁聽，戴姓家屬痛批，黃格格至今都只透過律師辯稱沒有縱火的犯意和動議，企圖爭取無罪，根本是卸責，完全沒有一絲後悔，希望法官判黃極刑，給罹難者一個公道。