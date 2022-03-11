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社會 社會焦點 保障人權

官司打4年...遠赴歐洲帶回8歲女　空姐控義大利富商劈腿家暴

▲▼義大利富商跨海搶幼女監護權。（圖／翻攝自臉書／愛音樂的阿晃）

▲8歲女童公布親筆信希望不要被義大利籍富商生父帶走，使父母紛爭再受關注。（圖／翻攝自臉書／愛音樂的阿晃）

記者黃哲民／台北報導

詹姓空姐2014年和藍姓義大利富商未婚生下一女，雙方未能結成連理，進而為女兒監護權演出搶人大戰，詹女指控藍男劈腿家暴又擅自把女兒帶到義國，她千辛萬苦才把女兒接回台灣，不過藍委任律師在台提告爭取監護權，2019年就取得法院核准暫時處分，可先帶女兒到義國生活，今年初法官又判藍男取得女兒監護權，理由是詹女違反《海牙公約》保護兒童最佳利益的主流價值。

詹女的8歲女兒最近寫一封國字與注音夾雜的親筆信，向總統蔡英文等人求助，拜託「小英ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ，法官叔叔，法官阿姨，讓她繼續留在台灣，下周一3月14日她就要被爸爸帶走，可是「我不想去ㄧˋ大利」、「請您們讓我留在我最愛的台ㄨㄢ」。信件曝光後，引發各界關注，被視為21年前台灣、巴西親人爭留6歲男童吳憶樺的翻版。

不過兩人搶女大戰，從2018年就開始至今。2人相識於2007年並交往，2013年曾被媒體報導相偕到平溪放天燈祈福，詹女2014年生下2人的女兒，但2人最終沒能修成正果，詹女指控藍男2018年擅自將女兒帶到義國，她追到義國費盡千辛萬苦，才把女兒接回台灣，並訴請台北地院改定親權。

但藍男來台提告反制，強調明明是詹女書面同意，讓他帶女兒去義大利共度耶誕節，而且只要詹女到義國，不僅可自由探視女兒，也可單獨帶女兒外出遊玩，詹女卻謊報女兒遺失護照，申請補發後私自帶走女兒。

台北地院審理藍男聲請的暫時處分，認為藍男當年雖提前10天將女兒帶回義國，但沒阻攔詹女到義國探視女兒，反而是詹女瞞著藍男，以謊報護照遺失並申請補發方式帶走女兒，屬於非法行為，並妨害藍男對女兒行使親權，已符合《海牙公約》「誘綁子女」的定義。

北院指我國雖非《海牙公約》締約國，但《海牙公約》保護兒童的規定是國際主流價值，我國仍可採用，2019年10月據此判准藍男在改定親權的訴訟判決前，可先帶女兒到義國同住，詹女須將女兒交付藍男，但每半年可接女兒回台同住2周。

這項暫時處分裁定可強制執行，藍男委任律師聲請法院執行詹女交付女兒，詹女帶著女兒避不見面，詹女的女兒親筆信所寫下周一要被藍男帶走一事，指的就是執行3年這份暫時處分。

至於雙方攻防的改定女兒親權訴訟，北院一審今年1月判藍男勝訴，主因除同樣認為詹女的行為違反《海牙公約》保護兒童最佳利益的主流價值，並指義國當地司法機關訪視報告、我國駐義國領事擔任監護法官參與當地訴訟的結果，都認為女童在義國和父親及家人相處良好、生活環境與條件很不錯。

法官認為，反觀詹女帶女兒在台灣生活期間，有阻礙藍男探視女兒建立親子關係的舉動，還多次開記者會指摘藍男與法官，行為較負面，但對女兒求學與未來發展欠缺想法，相較之下，藍男對女兒和詹女互動的態度開放，也能提供女兒良好照顧，因此法官判藍男行使女兒監護權，仍可上訴。

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