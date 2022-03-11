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義大利富商控空姐媽發動媒體攻擊　質問：8歲女怎會寫信給小英

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

義大利藍姓富商8年前和台籍詹姓空姐未婚生下1女，之後2人關係破裂，為了爭奪女兒監護權上演搶人大戰，藍姓富商委託律師跨海指控，詹女違反法院保護令，謊稱女兒護照遺失，申請補發後強行把孩子從義大利帶回台灣，涉嫌準略誘等罪，詹女先前已經2度獲得不起訴，經藍姓富商再議成功發回，台北地檢署11日第3度開庭展開調查。

▲▼詹姓空姐被藍姓義大利富商控告略誘女兒。（圖／記者黃宥寧攝）

▲詹姓空姐被藍姓義大利富商控告略誘女兒，第3次到台北地檢署出庭時激動落淚。（圖／記者黃宥寧攝）

藍姓富商11日僅委由律師出庭，詹女則是獨自應訊，偵查庭從中午12點多一路開到下午1點多才結束，據了解，雙方目前主要爭執在於，詹女是否願意依法院裁定，將女兒交付給藍姓富商，藍姓富商質疑詹女「發動媒體攻擊，1個只有8歲的小二女生怎麼可能寫信給總統。」詹女則落淚反駁；「孩子的爸爸5個月沒跟孩子聯絡，我會交付孩子，但如果她不想離開我，我也沒辦法」。

據了解，藍姓富商是在2007年因公務來台時，認識了詹姓空姐並進而交往，2人在2014年未婚生下1名女兒，一家三口在台北生活了幾年後，富商在2017年底，以祖母病重為由，帶著女兒回到義大利家族團聚，成為2人跨海搶人的導火線。

富商與台空姐爭女　8歲童寫信淚求蔡英文：想留台灣…呂秋遠分析

▲男方律師質疑小二女童怎麼會寫信給總統。（圖／翻攝愛音樂的阿晃）

空姐認為，富商當時是謊稱帶孩子回去過聖誕節，卻不遵守約定，歸期一延再延，帶走女兒1年後，她在2019年初，前往義大利探視女兒，女兒說不想再和媽媽分開，但因為富商不拿出女兒的護照，所以她向台灣外館申請遺失補發，返台之後，她也願意讓富商到家裡探視女兒。

但富商指控，當時士林地方法院已經裁定，空姐應該把女兒交給他帶去義大利，卻謊稱孩子護照遺失，強行把孩子拐回台灣，涉嫌妨害婚姻家庭罪章中的準略誘、以及違反保護令等刑事罪名，富商另外也在台灣提起孩子監護權的民事訴訟。

檢察官調查本件刑案部分認為，當時所謂的法院保護令裁定，其實已經抗告發回，尚未確定，不能說空姐主觀上有要違反保護令的犯意，此外，當時雙方都享有對孩子的親權，空姐幫孩子補辦護照回台，事後雙方都能透過管道保持聯繫，沒有剝奪對方行使親權的問題，全案在2020年首度偵查時，以罪嫌不足處分不起訴，經高檢署再議發回，2021年再次不起訴，藍姓富商再次再議成功，台北地檢署目前展開第3次偵辦。

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