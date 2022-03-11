8歲女淚求留台！空姐母曾街頭遭潑糞、瀝青　犯案男子：認錯人

▲▼詹姓空姐遭不名人士潑糞、瀝青，嫌犯稱看新聞才知潑錯人。（圖／資料照片，下同）

記者蔡怡萍／台北報導

詹姓空姐與藍姓義國富商未婚生下1女，但之後2人決裂、互爭女兒監護權，法院最後裁定女兒要跟富商回到義大利生活，不過今年8歲的妹妹近日卻寫信向法官、總統求助，表示想留在熟悉的台灣，童言童語引發大眾關注。事實上，詹姓空姐先前曾在街頭莫名遭潑糞、潑瀝青，一度登上新聞版面，但至今無法證實此事是否與監護權官司有關。

詹姓空姐曾在2017年11月6日找上北市議員童仲彥召開記者會，表示在內湖區文德路2個月內先後遭不明人士潑糞、瀝青，警方於隔日就循線逮捕嫌犯，不過嫌犯都供稱是一名陳姓網友付了1萬元指使犯案，要下手的目標是一名叫「小玲」的女子，但看了新聞才驚覺潑錯人。

警方逮捕到的其中一名胡姓男子表示，是一名陳姓男網友以1萬元雇用他犯案，另一名嫌犯陳姓男大生，則表示胡男是他的學長，2017年11月5日犯案當天與學長一起在文德路附近埋伏，現場才得知是要朝人潑瀝青，也是嚇了一大跳。

更早前另一名潑糞的男子也是陳男從網路上以1萬元尋找雇用，指定他在同年9月5日在文德路等目標出現下手犯案。

而警方追查幕後雇人作案的陳男到案表示，是因為在網路上1名叫「小玲」的女子向他借了20萬後人間蒸發，但想起她平常都會在文德路接送小孩，才找人埋伏報復，但直到新聞出來後才發現被潑的女子不是「小玲」，但警方對他的說法持保留態度。