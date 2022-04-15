煮飯「多1步驟」米粒更好吃！經典菜飯做法曝光...婆媽秒收藏

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

飯的料理方式百百種，除了炒飯、拌飯、燉飯外，《我的老公是大廚》就要教大家來做非常經典的「燜菜飯」，只要記住菜飯公式，想要換成其他配料，像是竹筍、芋頭、排骨等，都可以按照喜好運用。

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基本上，燜菜飯有「綠色」和「黃色」兩種：

►賣相好的「綠色菜飯」（一般餐廳吃到的）

把握重點：

．要先煮飯

．分開悶（菜一起悶就黃了）

．可用高湯代替水

．若沒有金華火腿，可由鹹肉、臘肉、臘腸、肝腸取代

料理步驟：

1.米洗好後「要把水瀝到很乾」，接著米水比1：1（若想更粒粒分明，1：0.95）。

2.水倒入後，放一點豬油或葵花油，接著讓米浸泡30分鐘，之後再拿去蒸。（←這樣米粒會更好吃）

3.青江菜切絲；香菇、金華火腿切粒；準備蝦米。

4.先用豬油爆香蔥花，炒香後加入蝦米、金華火腿、香菇拌炒，之後再加入青江菜繼續炒。（這時不用怎麼調味）

▲綠色菜飯。（圖／翻攝自YouTube／我的老公是大廚）

5.接著可按照喜好加入些許胡椒、紹興酒等。

6.將飯和菜合併，均勻拌開。

7.在砂鍋內抹點香油或豬油，再將菜飯盛入，並於火上燒約5分鐘即可。

▲黃色菜飯也可以用炒鍋做。（圖／翻攝自YouTube／我的老公是大廚）

►有媽媽味的「黃色菜飯」（一般家裡做的）

．食材都一樣

料理步驟：

1.飯洗好後，同樣浸泡30分鐘。

2.備料、炒菜步驟同上。

3.炒好菜後盛進砂鍋，並將米也放入，煮滾後蓋上鍋蓋，接著煮15分鐘以後，還要再燜10分鐘即可。

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