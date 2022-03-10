理工男被裁員！生日出遊「求女友分擔旅遊費」　然後就被甩了

▲原PO因為要女友支付旅遊費用而被分手。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

肯出錢的男人，才是真的愛自己嗎？一名男網友發文表示，他和女友交往前，就知道對方的金錢觀，因此兩人約會，大多都是由他付全額；不過，因為他最近薪水吃緊，所以便向女友提議，下一次的旅遊費可否由對方支付，怎料，卻換來女友大暴走。

這名男網友在「Zuvio」上，以「請女友分擔旅遊費用就被甩了」為題發文，提到他在追求女友的時候，對方就一再強調願意花錢的男人才是真正愛自己，因此從追求到兩人交往，每筆約會費用都是由他付全額。

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原PO坦言，讀理工科的他很少接觸女性，而女友則是初戀，因此不太懂交往眉眉角角的他，就相信女友所說。他原本的薪水還算不錯，不論是看電影、買包包給女友等，都還能負擔；不過，前陣子因疫情關係，他被公司裁員了，雖然沒多久後就找到工作，但薪水卻縮水不少。

▲女友購物的費用都是原PO支付。（示意圖／取自Pixabay）

對於錢從游刃有餘變得吃緊，原PO並沒有老實和女友說，只敢盡可能避開逛百貨的行程，不過日前，女友卻意外聊到清明連假想出遊，要順便幫他慶生。聞言，原PO不禁狂冒冷汗，因為女友非大飯店不住、非好車不坐，於是他只好試圖溝通，問說既然是他生日，女友可否支付住宿費用，當成是他的生日禮物。

豈料，女友卻說自己已經準備好馬克杯要當禮物，因此拒絕該提議。原PO後來不得不說實話，提到自己不希望家人擔心，所以孝親費照給，而之前為了在情人節送出名牌包，他已經吃老本了。

只是女友這時再聽不下去，氣喊肯出錢的男人才是真的愛她，原PO現在說的話讓她覺得自己很掉價，更何況，既然家人孝親費沒少給，為何她卻要被犧牲？如果要這樣的話，不如就分手。而在此之後，女友再沒回過原PO訊息了。

貼文曝光後，一票網友傻眼表示，「懂得幫忙分攤才叫愛好嗎」、「感情是互相付出的，我覺得不能全部都是某一方付出，遲早會因為不平衡而走不下去」、「別想太多，她只愛你的錢，最好趕快遠離這種拜金女」、「只相信錢、用掉價來說自己的女性是少數，同性之間也不喜歡這種拜金的」、「商品才會掉價」、「要回名牌包吧！加油」。