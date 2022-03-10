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今晨10.7℃！日溫差15度　2波鋒面快速掠過變天時間曝

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象局預報，下周一、下周二北部山區和東半部有局部短暫雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

日溫差高達15度！中央氣象局觀測，今天（10日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣西湖的10.7度。氣象專家吳德榮表示，下周一鋒面在減弱的過程中快速掠過，北台灣及東半部雲量稍增、偶有零星少量降雨的機率；下周四、下周五又另一波鋒面快速掠過，影響程度尚待觀察。

氣象局今晨對彰化縣、雲林縣發布「濃霧特報」，今晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，雲林縣及彰化縣已出現能見度不足200公尺的現象。

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氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今到周日環境風場偏東風，甚至慢慢偏東南風、南風，白天溫暖偏熱、早晚有涼意，西半部日夜溫差大；下周一、下周二有微弱鋒面和一小股東北風，北部山區和東半部有局部短暫雨。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

陳伊秀說，今、周五北部高溫27度、中部28度，南部有機會30度，東半部24、25度；周末北部可來到29、30度；下周一、下周二北部略降2、3度，來到26、27度，桃竹苗28度。她提醒，今至下周二夜間、清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，周五至下周二金門及馬祖亦有局部霧或低雲影響能見度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今高氣壓影響，各地晴朗穩定，西半部清晨有「輻射霧」，白天舒適微熱、清晨冷，日夜溫差最大接近15度，北台高溫回升至27度左右，中南部則在28、29度。

吳德榮分析，周五至周日高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨的機率，各地持續回暖，北台高溫回升至29度，中南部更達30度以上，清晨仍有「輻射低溫」，日夜溫差最大近15度，清晨間偶有輻射霧影響能見度。

吳德榮表示，下周一鋒面在減弱的過程中，快速掠過影響很小，北台灣及東半部雲量稍增、偶有零星少量降雨的機率，其他各地仍為多雲時晴；下周二、下周三各地又恢復晴時多雲、持續回暖，晨間易有輻射霧，東半部偶有零星少量降雨的機率；下周四、下周五又另一波鋒面快速掠過，但為期末的模擬，影響程度有不確定性，尚待持續觀察。

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