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春季發表會之後　蘋果2022年仍有五大新品值得期待

▲▼蘋果,手機,iPhone,旗艦店。（圖／視覺中國）

▲蘋果2022年仍有5大新品值得期待。（圖／視覺中國）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果春季發表會告一段落，發布了許多受歡迎的產品，包含最平價的5G手機iPhone SE3、iPad Air 5等，但春季發表會後，還有更多新品等著果粉們，包含預計於秋季發表會發布的iPhone 14系列，旗艦電腦Mac Pro、新產品系列AR頭戴式裝置等等。

iPhone 14

預計iPhone 14將會在秋季發表會登場，預計今年將會有四種機型，不過過去的mini機型可能因為銷售量不佳，而走入歷史，將從5.4吋的mini換成6.7吋的Max系列，也就是大螢幕的平價系列，而每年都會傳出iPhone將捨棄瀏海設計，iPhone 14也不例外，傳將改為挖孔螢幕，為了保持Face ID的功能，鏡頭將類似「！」的排列方式。

AirPods Pro

也有傳言指出，秋季發表會將推出全新的AirPods Pro，可能移除下方的長柄區域，轉變為更小巧的耳塞設計，也會加入更多的感測器，加入健康偵測的功能，不過目前尚未有詳細的細節。

AR/VR 頭戴式裝置

頭戴式裝置也是傳言的產品之一，預計定價將偏高，且使用強大的運算效能，蘋果似乎希望其可以在未來取代iPhone產品，目前預計將會擁有與M1晶片Mac相當的效能。

Mac Pro

Mac Pro為蘋果的旗艦電腦系列，蘋果近年來持續推出自研晶片系列，而Mac Pro則還採用英特爾處理器，所以預計蘋果會推出更強大的晶片來補足此產品，預計會超過最新推出的M1 Ultra。

▲郭明錤認為，Macbook Air將在今年稍晚發布。（圖／取自9to5mac）

▲郭明錤認為，Macbook Air將在今年稍晚發布。（圖／取自9to5mac）

MacBook Air

天風國際分析師郭明錤表示，新款 MacBook Air 具有全新外形設計和更多顏色選擇。去年，爆料客Jon Prosser也對新款 MacBook Air 製作渲染圖，圖片中出現類似於 iPad Pro 和 iPad Air 的邊框設計。

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