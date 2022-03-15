買iPhone不附充電器、耳機配件！　外媒曝光蘋果省下「這麼多」

▲蘋果取消iPhone盒中提供的充電器、耳機等配件。（圖／ETtoday資料照）



記者吳珍儀／綜合報導

蘋果自iPhone 12系列起就不再盒中提供充電器、耳機等配件，並表示旨在保護環境與減少資源浪費。據英國每日郵報報導指出，蘋果在兩年前宣布這項措施後，蘋果在全球已銷售1.9億支iPhone，在成本及運送所需的花費上已節省約50億英鎊（約新台幣1862億元），而銷售充電器和耳機配件則讓蘋果營收增加2.25億英鎊 (約新台幣83.86億元)。

蘋果環境負責人Lisa Jackson曾表示，客戶一直在累積充電器，數百萬個不需要的充電器會消耗資源並增加碳足跡。蘋果一位發言人則表示，蘋果旨在減少產品和包料，這一個重要步驟減少了超過200萬噸碳排放，相當於每年從道路上減少50萬輛汽車，且其他廠商正在效法蘋果。

技術專家CCS Insight首席分析師Ben Wood表示，蘋果在保護環境方面是市場中的領導者，透過減少盒裝配件來減少環境汙染，而相對的，蘋果在取消提供充電器和耳機的同時可以節省成本。

英國每日郵報指出，自蘋果宣布此舉以來，已在全球售出1.9億支iPhone。取消提供充電器和耳機，加上運輸成本降低的總收益，可能高達50億英鎊（約新台幣1862億元），並估計還有2.25億英鎊(約新台幣83.86億元)來自消費者額外購買配件的營收。