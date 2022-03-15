陸蘋鏈廠立訊去年營收大增6成　但淨利卻衰退2.12%

▲立訊精密。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸蘋果供應鏈廠商立訊精密14日晚間發表2021年業績快報，報告顯示，立訊去年實現營業總收入1541億元（人民幣），較去年同期增長66.60%，但歸屬於上市公司股東淨利潤 70.7億元，比去年同期減少 2.12%。

針對2021年全年業績，立訊表示，報告期內，公司對外投資並控股立鎧精密科技（鹽城）有限公司，2021年來，因應客戶未來幾年對手機精密顯示結構模組產品的較大需求， 立鎧精密業務規模於報告期內呈現高速成長，但因在手機精密顯示結構模組產品的前期投入較大，且該產品成本結構中的物料佔比較高，較大程度影響了立鎧精密的整體產品利潤率，也對立訊精密合併報表利潤率造成了一定影響。

立訊指出，在經歷了市場及消費者對聲學可穿戴產品的加速需求後，2021年，公司聲學可穿戴產品出貨情況出現較大幅回調，對公司該業務同比營業收入、淨利潤均造成較大的階段性影響，預計 2022年將整體趨穩。在該業務中，公司將繼續發揮核心客戶重要合作夥伴作用，穩健、高質量推進業務發展。

立訊還說，2021年在全球疫情反復的大背景下，面對上游產業鏈「缺芯少料」、原材料價格和運輸成本單邊上揚等嚴峻的宏觀經濟形勢以及部分產品量產落地與出貨時間不同程度遞延等情況，多重因素導致了公司經營成本的上升，伴隨著上述立鎧精密產品利潤率對上市公司的整體影響，公司綜合利潤率同比下滑。

立訊強調，公司著眼未來「三個五年」計劃，持續加強產業佈局、產品研發及市場開拓等工作，借助公司垂直一體化的資源整合優勢，通過領先的技術實力和優秀的品質保障能力，在智能可穿戴、 精密結構模組、系統封裝、手機、光學顯示模塊等新、老產品的綜合表現均達到管理層預期，並收穫了客戶高度認可與信賴。

另外，立訊也發表了今年第一季度業績預告：預計2022年第一季度歸屬於上市公司股東的淨利潤在16.8億元至17.5億元，增長幅度在25%至30%之間。