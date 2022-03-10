LINE賣毒「秒速成交」搭大眾運輸躲查緝　警埋伏千里終逮人

▲警方在台中一處客運逮到葉男。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市葉姓男子有毒品前科，因未到案遭通緝，台中刑大去年掌握他涉嫌販毒，葉男擔心遭查緝，藉由搭乘大眾運輸密集往返台北、桃園、台中等地販售海洛因等毒品，警方多次前往北部布線埋伏，偵防車里程數因此達數千公里，最後根據情資，在客運站順利逮到葉男，並起獲海洛因、針筒等證物。台中地檢署調查後，依販毒罪將他起訴。

台中市刑大偵八隊接獲情資，葉男（45歲）長期在中部地區販毒，但去年9月間因涉嫌竊盜、毒品案遭台中地檢署發布通緝，轉往苗栗、桃園、台北等地發展，並利用大眾運輸移動；葉男使用手機通訊軟體LINE販毒，強調「秒速成交」，與買家談妥價格後再約定地點交易。

警方為掌握葉男行蹤，多次北上各處佈線，偵防車因此累積數千公里里程數。去年11月間，警方接獲葉甫完成交易，正準備從北部返回台中，便埋伏在中市高鐵、台鐵等交通樞紐，最後順利在一處客運站抓到人，並起獲海洛因10多公克、注射針筒、藥鏟及行動電話等證物。台中地檢署調查後，依基本刑10年以上有期徒刑的《毒品危害防制條例》第4條將他起訴。

▲葉男搭乘大眾交通工具往來各地販毒，警方埋伏跟監超過1千公里於將他逮捕。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市刑大呼籲，查緝毒品為警方當前重點工作，警方將持續強化查緝作為，切勿以身試法。另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。