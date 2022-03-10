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台灣本島也能吃得到！睽違2年半　金門牛即日起開放入台

▲▼金門牛肉即日起開放輸台。（圖／金門縣政府提供）

▲金門牛肉即日起重新開放輸台。（圖／金門縣政府提供，下同）

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

金門地區自從2019年7月爆發「牛結節疹」疫病以來，中央公告禁止金門地區牛肉銷往台灣本島，經過努力後終於傳出好消息！農委會昨（9）日已公告金門牛肉重新開放入台，即日起生效，今日剛好在農民節慶祝表揚大會上宣布這項訊息，不少農民都表示非常開心。

▲▼金門牛肉即日起開放輸台。（圖／金門縣政府提供）

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▲▼金門牛肉即日起開放輸台。（圖／金門縣政府提供）

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局於去年11月3日，召開第3次草食動物重要疾病防治諮詢小組會議，金門縣政府提出「金門地區牛隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品禁止輸往臺灣本島及其他離島管制措施調整」案，經與會專家討論後，認為金門地區去骨、去內臟生鮮、冷藏或冷凍牛肉傳播牛結節疹疫病風險極低，得以輸送至台灣本島及其他離島，相關管制及檢查仍需參照規定辦理。

▲▼金門牛肉即日起開放輸台。（圖／金門縣政府提供）

▲▼金門牛肉即日起開放輸台。（圖／金門縣政府提供）

農委會也於今年3月9日公告修正「金門地區偶蹄類動物及其產品禁止輸往台灣本島及其他離島」第四點規定，屠體來源牛隻符合所列條件之生鮮、冷藏或冷凍牛肉（不含屠體之頭、腳、內臟及骨）得不受限輸送至臺灣本島及其他離島，也就是說「金門縣屠體來源牛隻符合條件之生鮮、冷藏或冷凍牛肉」可以再度銷台，在台灣本島也能吃到金門牛肉了。

▲▼金門牛肉即日起開放輸台。（圖／金門縣政府提供）

金門縣政府強調會持續依循專家決議、持續關注相關疫況，並請防疫所落實養牛場訪視，持續輔導養牛場加強環境清潔消毒、消滅蟲媒，配合專家進行監控、建立病媒資料庫。也呼籲畜養戶及牧場保持相關防疫與規定，一起堅守維持牛隻健康與品質的理念，守護好不容易為金門牛重新開啟的國門。

▲▼金門牛肉即日起開放輸台。（圖／金門縣政府提供）

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金門牛肉開放入台解除

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