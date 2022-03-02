金門24歲警追求遭拒！值班開巡邏車消失「前額中槍」倒草叢

記者許宥孺、林名揚／金門報導

金門縣驚傳一名員警持槍自戕！有民眾2日下午發現，一名員警倒臥在金酒公司側門前，且頭部有槍傷，已無呼吸心跳，嚇得趕緊報案。警方初步調查，發現謝員正在追求一名女子但遭拒絕，不排除心情鬱悶走上絕路，但詳細情形仍在調查中，是金門首起警察持槍自戕案件。

▲金城分局員警持槍自戕，倒臥草叢中。（圖／記者林名揚翻攝）

警方調查，謝姓員警2日下午2點至4點擔服線上備勤勤務，但到了下午4點多，該所值班人員發現謝員未返所交班，立即以電話聯繫，卻遲遲聯繫不上人。所長得知後，立即請值班員警調閱車辨系統追蹤，發現謝員駕駛的警用巡邏車在盤果路段附近出現，因此派員前往尋人。

▲▼金門24歲警持槍朝頭部開槍。（圖／記者林名揚翻攝）

警方到場後，發現謝員所駕駛的巡邏車，謝員則躺在一旁動也不動，而且前額受有槍傷。經調查，謝員在車內自戕，現場已無生命跡象。至於死亡原因、動機，警方三緘其口，僅透露疑似與感情因素有關，目前初步透過手機對話了解，謝員目前正追求金門當地一名女子，但遭到拒絕，不排除一時心情鬱悶想不開，但詳細仍在調查釐清中。

警方表示，24歲謝姓員警是桃園人，警專36期畢業後就到金門服務，目前在金城分局金寧分駐所服務，平日勤務正常、表現平穩，與同事相處也無異樣，工作和生活都沒有特殊狀況。發生此憾事本局深感哀慟，將全力協助家屬處理後續事宜及釐清案情。

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