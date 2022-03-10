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神鬼清潔婦！坑富商美豔小三148萬　恐嚇爆料媒體繼續勒索

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中地檢署10日依詐欺取財、恐嚇取財未遂等罪將陳女起訴。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名陳姓女子，2020年間替台北市一名廖姓女子幫傭，期間獲悉廖女是富商的小三且為對方生了2個孩子，向廖女佯稱認識律師，可以幫忙處理未成年子女撫養訴訟，還可協助孩子就讀私立中學，藉此詐騙148萬元，事後更恐嚇廖女交付38萬元，否則要公布廖女跟富商未婚生子。台中地檢署調查後依詐欺、恐嚇取財未遂等罪將陳女起訴，並沒收犯罪所得。

起訴書指出，46歲陳女有詐欺前科，2020年9月18日起至同年11月27日，在台北市廖女家中從事清潔、幫傭工作，陳女意外發現廖女是一名劉姓富商的小三，便多次向廖女佯稱認識台中律師，可以幫忙廖女的2個未成年女兒撫養事宜，稱請律師將資料做成文件、再送法院須要支付律師費用28萬元，還說要另給律師紅包30萬元，廖女同意支付。

陳女又向廖女表示，可以協助其未成年女子就讀私立女子高級中學，廖女信以為真，又給了陳女90萬元，但事後陳女並未處理，且藉詞敷衍。

另外，陳女知道廖女十分不願曝光她是劉姓富商小三、以及未婚生子等事，於2021年12月間，以通訊軟體傳訊息給廖女，稱「老頭（台中律師）翻臉了」，「要把學校資料給媒體，讓大家知道劉先生讓女兒進私立學校」，要求廖女支付38萬元，致廖女心生畏懼，向警方報案。

陳女否認犯行，辯稱廖女沒有交給她款項，廖女於偵查中提出電話錄音譯文後，陳又改稱她與廖女間的電話錄音內容，是廖女叫她講的，為博取廖女未成年子女生父同情。檢察官不採信，仍將她起訴，並沒收犯罪所得138萬元。

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