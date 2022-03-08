房東大叔是假貨！2男經紀專挑信義區日租房騙訂金　開BMW裝闊

▲北市吳男與楊男利用airbnb先短租房子，再佯裝成房東，帶多組客人看屋並收取訂金後，卻大搞消失。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

惡劣！北市吳姓男子以Airbnb先短租信義區黃金地段房子，並盜圖以暱稱「房東大叔」二次刊登出租資訊。租客前往看屋後，搭檔楊姓男子再佯裝「現住房客」營造該屋很搶手氛圍，但付訂金後，吳男卻鬧消失，被害人只好報警處理。士林檢署日前指揮市刑大執行搜索，發現住處內多達20本租賃意向書，初估受害人恐達20人以上，以滅證及反覆實施詐欺向法院聲押獲准。

據悉，33歲吳姓男子與37歲楊姓男子從事直播公司經紀，與直播主配合做生意，一時錢周轉不過來，竟突發奇想，從去年9月起至同年10月，上Airbnb挑3間信義區近北醫大、走路可到捷運的日租房。短租5天內，立刻盜用日租房上的照片，二次刊登出租資訊。

▼被害人付1萬6千元租金，1個月後還沒入住，最後上門報警處理。（圖／記者邱中岳翻攝）

士林地檢署王芷翎檢察官，3月3日指揮北市刑大發動搜索，在吳男住處找到20餘本「租賃意向書」，初估他們已收取了20多名被害人訂金，更可惡的是，搜索當天更發現吳男又約了1名客人打算簽約騙訂金。

經查發現，吳姓男子以「房東大叔」暱稱將盜用的照片租屋資訊PO上591租屋網，以月租1萬6等租金並大膽寫下「屋主自租」，吸引不少在信義區工作的上班族甚至小家庭客群，紛紛撥打電話看屋。

約看屋後，吳男向被害人表示「我有事走不開，會請房客開門給你看房子」，不少被害人前往看屋後，楊姓男子則假冒現住房客，以各種話術推薦房子優點。看完房後，吳男就會開著BMW X5約租客簽約，但又跟對方表示「這不是合約，只是訂金合約」，並解釋太多人搶看房，所以要先收斡旋金，確認承租後可從租金扣掉。

6名被害人到案說明，2名被害人無奈表示，付訂金後，本來抱著期待要搬進去，甚至還將原本房子退租，搞到一度差點流落街頭。

吳男、楊男則坦承在吳興街、忠孝東路五段等3處承租「日租套房」，再刊登租屋網出租，東窗事發後，就會取消租約，並退回押金。訊問後，檢察官認2人有反覆實施和滅證之虞向法院聲請羈押獲准，同時也呼籲遇到類似情形的房客別息事寧人應立即報案。