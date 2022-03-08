聊色嗨傳裸照　男網友上傳逼見面：我都有時間...她崩潰提告

▲陳男想邀約女網友出面「奔現」，遭拒後竟將對方裸照貼在LINE主頁上，想逼女網友順從。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者蔡怡萍／新竹報導

一名51歲陳姓男子與一名女網友在網路上打得火熱，女網友還傳了多張裸露胸部、下體的私密照片給陳男觀賞，後來陳男按耐不住想要邀約女網友出來見面，但遭到女網友拒絕，陳男竟將女網友私傳的裸照公開張貼到對方的LINE個人主頁，還留言恐嚇「我都有時間、你幾點到」，想逼女網友赴約。新竹地院判陳男犯以網際網路供人觀覽猥褻影像罪，判4個月有期徒刑。

判決書指出，住在桃園的陳男去年5月在網路上認識一名新竹女網友，剛開始2人用LINE聊得起勁、話題尺度大開，女網友還私傳了多張露出胸部、下體的情色照片挑逗對方，陳男看了慾火焚身、開始邀約女網友「出來面對」，但女網友認為不妥拒絕了陳男見面要求，沒想到陳男竟惱羞成怒，將6張女網友的裸照公開張貼在對方LINE個人主頁上，並說「我都有時間、你幾點到」，語帶恐嚇意味，女網友驚覺遇到噁男，趕緊報警請求協助。

陳男到案後坦承全部犯罪事實，新竹地院認為陳男在網路上張貼女網友裸照意圖供不特定人觀覽，並以加害名譽之事恐嚇女網友，使人心生畏懼、名譽受損、身心受創，危害社會善良風俗，造成的損害非輕，但念陳男對於罪行無抵抗、尚知悔悟、動機與手段等考量，依觸犯網際網路供人觀覽猥褻影像罪，處有期徒刑4月，可易科罰金1千元折算1日。