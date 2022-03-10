美國也用核電　前核四廠長：核四可以馬上補電力缺口

▲核四前廠長王伯輝（右）。（圖／POP Radio提供）

記者徐政璿／台北報導

全台跳電事件頻傳，不只讓民怨沸騰，產業界也跳腳。核四前廠長王伯輝今（10日）接受廣播專訪時表示，美國近幾年，陸續延用數個核電廠，年限加到80年，台灣的核電廠都用不到40年，「核四廠馬上可以接上電力缺口」。

303大停電，因興達電廠單一操作失誤，因此引起重大停電事故，台電公司董事長與總經理請辭。王伯輝指出，危機意識不足、管理不夠嚴謹，原本應該只是單一電廠問題，卻演變成其他變電所跟電廠都被拉垮的大停電，再再顯示出電網韌性不夠，講白一點就是「脆弱」。

王伯輝補充，維護人員維護好交給送電人員，過程中是否真的有維護好才送電？他看過檢討報告，但這部份電力公司沒有很仔細交代，興達電廠是一級後衛，龍崎變電所是二級後衛，照理說龍崎應該要守住才對，但沒守住演變成停電大問題。

王伯輝表示，當天早上停電以後，他就說晚上一定會限電，因為太陽能佔全台發電量16%，但太陽能到了晚上就會完全歸零，目前因為技術問題，台灣電力還不夠無法儲存太陽能，這16%需要及時補上，可是其他水利跟再生能源都還沒有上來。

針對台灣缺電問題，王伯輝呼籲總統蔡英文，立即開放國人參觀檢視核四廠，只要願意了解核四，就能降低恐懼，未來兩年，當成整備期，有如起跑前熱身，等未來國人願意使用核電了，核四廠馬上可以接上電力缺口

王伯輝表示，延用核一、核二、核三這三個電廠，只需要增加核廢料儲存槽，就可以繼續使用發電，沒有問題。美國近幾年，陸續延用數個核電廠，年限加到80年，台灣的核電廠都用不到40年，再用40年絕對沒有問題；他希望，有生之年，可以看到核四電廠，重新啟用。