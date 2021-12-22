明年恐缺電　核四前廠長拋「讓郭台銘接手重啟核四」

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國內四大公投皆未通過，鴻海集團創辦人郭台銘憂心明年可能會缺電。對此，核四前廠長王伯輝今（22）日受訪時也直言，會缺電！今年就在缺電了，並呼籲郭台銘出來接手核四，肯定可以做得很好。

針對公重啟核四公投結果，雖然大多不同意重啟核四，但基隆、台北市、桃園、新竹等都表示希望核四重啟，王伯輝在廣播訪問中表示，由此看出北台灣的民眾認為「電」是重要的，南部地區則因產業（如務農）需求用電不及北台灣。

王柏輝指出，新竹有6成表示希望核四重啟，因新竹多發展高科技展業，對於用電有高度需求；反觀高雄、台南與屏東則結果是不同意大於同意。他認為，供電穩定與品質與國家經濟利益息息相關，如供電狀況不佳，易造成國外投資者卻步之外，當損失提高，不良率也將成正比增加。

此外，對於經濟部表示即便重啟核四，也無法解決缺電危機。王柏輝表示「缺電，核四是救得了」，並提出可以讓高科技產業接手經營核電廠，因為他們需要電，運轉的部分交給電力公司，在日本很多企業都有這樣的作法。

王柏輝表示，可以交給郭台銘來做，他可以很靈活的運用他的團隊，政府跟國際機構也會強力監督他，「這是國家之福呀」，而經濟部說重啟核四要十年，但如果交給郭台銘的話，兩三年就可以了！

王伯輝喊話郭台銘，為了台灣好應主動出手，「在歷史上會留名」。

針對缺電問題，不只郭台銘表達憂心之外，，台積電董事長劉德音也呼籲政府應與民間企業合作；王伯輝直言，今年都已經缺電，何止到明年？因此「為了讓台灣過得更好，不要放棄核能的選項」。