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快訊／蔡英文存款5564萬年增280萬　2020選票補助款剩1.11億

▲總統蔡英文發表元旦談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

根據最新一期廉政專刊，總統蔡英文的存款為新台幣5564萬9898元，較上次申報時的5284萬7068元，增加約280萬元。另外，委託律師管理的2020總統大選補助款，截至2021年11月1日，帳戶餘額為1億1102萬9322元。

監察院9日公布第182期廉政專刊，內容包括蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、法務部長蔡清祥、交通部長王國材、文化部長李永得、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲、黨產會主委林峯正、金管會主委黃天牧等人的財產申報。

蔡英文的財產申報日為2021年11月1日，申報內容有9筆在台北市文山區、內湖區、中山區、士林區、新北市板橋區的土地，以及信託4筆位於台北市松山區、大安區及新北市永和區的土地。建物部分有1筆位在台北市中山區，以及2筆信託分別位在台北市大安區、新北市永和區。

存款方面，蔡英文有新台幣5564萬9898元，較上次申報時的5284萬7068元，增加約280萬元。有價證券部分，總價額413萬6370元，是持有中正企業股份有限公司的股票41萬3637股，並以每個月9萬元將土地出租給東道有限公司、投資東道有限公司110萬元。

蔡英文在備註欄中，載明委託律師在彰化銀行設立「蔡英文委託双榜法律事務所受託信託財產專戶」，由律師管理2020總統大選選票補助款，供支付競選經費不足款、捐助「小英教育基金會」、公益捐贈及其他業務需要等用途使用，截至2021年11月1日，帳戶餘額1億1102萬9322元。

另外，蔡英文還擁有「洋蔥炒蛋到小英便當」及「英派：點亮台灣的這一哩路」2本書的著作權，價額無法估計，皆與上次申報時相同。

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關鍵字：

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