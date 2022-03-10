　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林智堅尋40年前鋼琴老師　初戀親密照意外曝…起底女方竟是她

▲新竹市長林智堅在臉書找尋40年前鋼琴老師，意外遭人起底與「全台最美民代」陳怡樺有過青澀的戀情。（圖／翻攝自林智堅、陳怡樺臉書）

▲新竹市長林智堅在臉書找尋40年前鋼琴老師，意外遭網友起底與「全台最美民代」陳怡樺有過青澀的戀情。（圖／翻攝自林智堅、陳怡樺臉書）

記者黃孟珍／苗栗報導

新竹市長林智堅「跟風」在臉書找尋40年前的鋼琴老師，人還未找到，卻被網友加碼PO出林智堅年輕時和1名長髮美女合影的照片；照片裡，雙方模樣都相當青澀，竟還有神奇網友認出女方身分，原來她正是有「台灣最美民代」之稱的竹南鎮民代表陳怡樺。

近來因藝人大S與「酷龍」的淒美愛情故事，引來不少粉絲紛紛在臉書找尋舊愛。新竹市長林智堅也PO文找40年前的鋼琴老師，但人還沒找到，卻有網友貼出林智堅與陳怡樺2人多年前合照，並寫著「報告市長！忍不住我也想來個超級任務~我也幫你找到無緣的前女友，現在已經是全台最美民代，我翻了翻，找了找，發現如此青澀的時刻。」

竹南鎮代陳怡樺得知後也大方回應，這網友也太強了，自己都忘了這是何時拍的照片；但不諱言，20多歲時當時林智堅還是柯建銘的助理，自己則是在新竹的百貨公司當櫃姐，因深得董事長疼愛，因此幫她介紹林智堅，二人遂開始交往，只是交往了快6、7年，因自己規劃出國讀書而主動提分手，雙方也和平分手而未能在一起。

不過，陳怡樺對現在的政壇上的林智堅非常看好，自己也朝著目標邁進；她也強調，2人早就沒有聯絡了，和老公感情也好，也都知道她的過去，並不會介意。

►驚悚！苗栗18歲工人「送便當」給同事　摔落邊坡全身骨折慘死

►什麼！香奈兒水唇膏打折了

ET快訊
林智堅親密照意外曝！　女生竟是「全台最美民代」
比大S還扯！她和老公同天出生「睡隔壁保溫箱」
大S「約會具俊曄」超閃影片曝！　她嬌羞緊跟身邊
獨／閃嫁具俊曄　大S媽24字回應
LIVE／不要問我「認」何事！大S媽24字獨家回應「母女決裂
讓妻兒先逃全被俄軍射殺！　3人陳屍路邊丈夫獨活淚崩
快訊／拜登邀尹錫悅「訪白宮」！　承諾深化美韓關係
身分證拿出來！姓名有「這3部首」　5折爽玩六福村

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

沈富雄預言俄烏戰爭近尾聲　「美國成最大贏家」應協助重建

林智堅尋40年前鋼琴老師　初戀親密照意外曝…起底女方竟是她

「羅宋湯」來自烏克蘭？　蔡易餘拍影片：該改名「烏克蘭英雄湯」

促轉會：蔣經國是威權統治者毋庸置疑　七海園區該陳列歷史文本

快訊／微型電動二輪車也要投保強制險　未投保處1500元以下罰鍰

新興犯罪「換臉A片」無法可管　法務部修法：最重7年有期徒刑

前法官曾平杉與翁茂鍾不當接觸　監察院全數通過彈劾

政院拍板！誘使兒少拍攝性影片可關10年　散布者刑責最重7年

62萬人受惠！蘇貞昌加發750元、500元低收及中低收戶補貼

TPOC／支持者也怒！303停電民進黨網路負聲量暴增　恐影響年底選情

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

曹格大鬧餐廳！狂飆髒話砸場　內湖警證實：社維法送辦

「大S老公」具俊曄抵台！　帥氣軍綠外套現身直奔隔離

火燒尾巴！英短貓呆坐沒發現　媽急撲滅...牠一臉問號：啥事？

邱鋒澤秒拒小S一夜情邀約　吼「樓上揪樓下」公主抱丟丟妹伸紳士手

沈富雄預言俄烏戰爭近尾聲　「美國成最大贏家」應協助重建

林智堅尋40年前鋼琴老師　初戀親密照意外曝…起底女方竟是她

「羅宋湯」來自烏克蘭？　蔡易餘拍影片：該改名「烏克蘭英雄湯」

促轉會：蔣經國是威權統治者毋庸置疑　七海園區該陳列歷史文本

快訊／微型電動二輪車也要投保強制險　未投保處1500元以下罰鍰

新興犯罪「換臉A片」無法可管　法務部修法：最重7年有期徒刑

前法官曾平杉與翁茂鍾不當接觸　監察院全數通過彈劾

政院拍板！誘使兒少拍攝性影片可關10年　散布者刑責最重7年

62萬人受惠！蘇貞昌加發750元、500元低收及中低收戶補貼

TPOC／支持者也怒！303停電民進黨網路負聲量暴增　恐影響年底選情

李家豪／跟蹤狂止步！免於恐懼的《跟騷法》將上路

素食者也能吃！超商獨賣最新「鮪魚飯糰」　還有植物火腿蛋堡超欠吃

疫情狂燒…張柏芝服飾店拉下鐵門停業！　「員工薪水照發」被讚爆

男學生制服繡姓名遭騷擾　立委要求廢除「教部指審慎討論」

南韓史上首位「零國會經驗」總統　尹錫悅僅從政8個多月登大位

挑戰1kg起司披薩　2片就放棄！網見「金黃瀑布」卻嗨炸：更想吃

Twitch傳奇女實況主「飽嗝力爆發」　前電競選手隔螢幕看反胃逃走

老公幫付25萬元房貸「房在大伯名下」　她氣婆婆：我們都沒繳完

PTT老了？他讚Dcard介面操作優秀　網點1處「大破大立」吸引新生

汪小菲聽「熙媛」秒掛電話！資深狗仔亮5規矩內幕：一句話賠2500萬

政治熱門新聞

國安局：共機「運-8」3月上旬在南海墜海

朱挺玗宣布「退出國民黨」　揭3大理念不合

明年7月後新進公務員　退撫方案將改為「確定提撥制」

陳時中「一年還掉353萬房貸」！　最新存款公布

大S電話20年沒變讓具俊曄找到她　背後功臣竟是「工研院」

外交部稱武力犯台必付代價　邱國正回應了

北市新增印度男確診足跡　連4天都在大安區印度餐廳

韓國瑜遊金門！韓粉熱情搶拍

500萬援烏目的曝　涉外幕僚：北京憂「今日普丁明日習近平」成真

國安局：中共趁「俄烏戰爭」對台進行複合式威脅

民眾誤認缺電　林錫耀轟國民黨操弄303大停電

南韓變天！尹錫悅當選總統　外交部：恭賀和平民主選舉

鏡電視開台有變數？　蔡壁如質疑NCC「明知違法還護航」

林智堅找鋼琴老師　初戀親密照意外曝

更多熱門

相關新聞

林智堅推薦莊瑞雄影片曝光　「他是屏東的好人才！」

林智堅推薦莊瑞雄影片曝光　「他是屏東的好人才！」

民進黨屏東縣長初選激烈，先前選對會日前決議參選人禁用選對會成員照片後，縣市首長成為爭取支持的重要對象。莊瑞雄2日也在臉書發布「林智堅市長相挺莊瑞雄參選屏東縣長」影片，林智堅在影片中大讚莊是屏東的好人才，也肯定在屏東轉型的關鍵時刻，莊瑞雄能讓屏東大發展。

快訊／林智堅推薦周春米影片曝光　屏東縣長需要一棒接一棒

快訊／林智堅推薦周春米影片曝光　屏東縣長需要一棒接一棒

林智堅：鄭正鈐一點都不強、轟高虹安作秀

林智堅：鄭正鈐一點都不強、轟高虹安作秀

2022大新竹找空降強棒　林智堅：不排除徵召科技業人才

2022大新竹找空降強棒　林智堅：不排除徵召科技業人才

讓科學說話　林智堅3理由挺日本福食

讓科學說話　林智堅3理由挺日本福食

關鍵字：

林智堅陳怡樺情侶照

讀者迴響

熱門新聞

大便完擦到「衛生紙全白」才乾淨？專家點破1關鍵是警訊

S媽暴怒飆罵新女婿「別搶我女兒」！

首例豬心移植成功患者　術後2個月去世

老婆開車傳儀表板照「燈一直亮」　千人看傻眼

大S閃嫁具俊曄遭爆「全面退出演藝圈」！

758萬瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　送醫不治

五角大廈證實「烏克蘭戰果」　普丁部隊95%無損

具俊曄與媽媽同住！首爾「7000萬豪宅內裝曝光」

歌手曹格酒後大鬧餐廳！

公婆車禍過世「丈夫竊喜」！原因曝光網心疼

克里姆林宮：美國已向我們宣戰

美估烏克蘭最終結局　他揭俄軍有1點根本故意的

入夜急墜10°C！1圖看懂氣溫走勢

他體重「詭異狂掉」罹癌王！醫嘆：6個月後離世了

獨／閃嫁具俊曄　大S媽24字回應

更多

最夯影音

更多
朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌
媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面