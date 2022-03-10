林智堅尋40年前鋼琴老師　初戀親密照意外曝…起底女方竟是她

▲新竹市長林智堅在臉書找尋40年前鋼琴老師，意外遭網友起底與「全台最美民代」陳怡樺有過青澀的戀情。（圖／翻攝自林智堅、陳怡樺臉書）

記者黃孟珍／苗栗報導

新竹市長林智堅「跟風」在臉書找尋40年前的鋼琴老師，人還未找到，卻被網友加碼PO出林智堅年輕時和1名長髮美女合影的照片；照片裡，雙方模樣都相當青澀，竟還有神奇網友認出女方身分，原來她正是有「台灣最美民代」之稱的竹南鎮民代表陳怡樺。

近來因藝人大S與「酷龍」的淒美愛情故事，引來不少粉絲紛紛在臉書找尋舊愛。新竹市長林智堅也PO文找40年前的鋼琴老師，但人還沒找到，卻有網友貼出林智堅與陳怡樺2人多年前合照，並寫著「報告市長！忍不住我也想來個超級任務~我也幫你找到無緣的前女友，現在已經是全台最美民代，我翻了翻，找了找，發現如此青澀的時刻。」

竹南鎮代陳怡樺得知後也大方回應，這網友也太強了，自己都忘了這是何時拍的照片；但不諱言，20多歲時當時林智堅還是柯建銘的助理，自己則是在新竹的百貨公司當櫃姐，因深得董事長疼愛，因此幫她介紹林智堅，二人遂開始交往，只是交往了快6、7年，因自己規劃出國讀書而主動提分手，雙方也和平分手而未能在一起。

不過，陳怡樺對現在的政壇上的林智堅非常看好，自己也朝著目標邁進；她也強調，2人早就沒有聯絡了，和老公感情也好，也都知道她的過去，並不會介意。

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