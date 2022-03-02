快訊／林智堅推薦影片曝！　「五星推薦」周春米接棒屏東縣長

記者呂晏慈／台北報導

屏東縣長初選激烈，今日綠營再有大咖表態，這幾年以年輕及親子共融、老城翻新形象聞名的新竹市長林智堅，2日特別錄製影片，推薦專業、溫暖的立法委員周春米接棒擔任屏東縣長，「優秀且豐富的學經歷，是他推薦周春米擔任屏東縣長的原因」。

▲林智堅錄製影片推薦周春米。（圖／周春米辦公室提供）

林智堅影片中表示，屏東縣長潘孟安，這幾年專注縣政，讓屏東大改變、大躍進，讓全台灣都重新認識屏東這個縣市，但這麼優秀的縣政成績，需要一棒接著一棒。而周春米擁有法律專業，長期擔任立法院司法及法制委員會召集委員，進入教育及文化委員會，向中央爭取建設經費予屏東縣，改善屏東校園環境，照顧屏東學子，也讓全國學子的受益，展現溫暖的特質。再加上優秀且豐富的學經歷，是他推薦周春米擔任屏東縣長的原因。

周春米表示，新竹市長林智堅年輕但承擔起重任，讓新竹市成為親子共融、翻新進步的城市，是民進黨綠色執政的典範。而林市長看見對她協助推動屏東縣政的付出，推薦她接棒潘孟安縣長也是對自己很大的肯定。

周春米也說，獲得兩位五星縣市長的「五星推薦」，讓自己更有信心延續這一份安居樂業的成績單，讓台灣看見不一樣的屏東。今日林智堅市長的推薦，讓她更有決心承接起屏東縣政的重擔，帶領屏東繼續向前。