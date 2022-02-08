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林智堅3理由挺日本福食　「讓科學說話」夥伴互助接軌國際

▲▼新竹市長林智堅。（資料照／記者陶本和攝）

▲新竹市長林智堅。（資料照／記者陶本和攝）

實習記者張鈞量／台北報導

日本福島核災事故已屆十周年，行政院8日宣布解禁福島5縣食品進口，再度引爆政壇朝野爭議，新竹市長林智堅表示，台日之間的友情穩定、世界也只剩中國與台灣仍限制福食、要加入CPTPP也需要和國際接軌，因此他支持中央用嚴格、科學檢驗的標準開放福食。

林智堅首先肯定台日的友情，他透過臉書表示，台日兩國一直是國際上的夥伴。十多年前，311大地震國人伸出援手，協助日本重建家園。疫情期間，日本更捐給台灣430萬劑疫苗，讓我們得以守護彼此的健康。

針對各國對福食所採用的標準，林智堅強調，從2011年311日本東北大地震到今日，世界各國已放寬或解除對福島周邊食品的相關管制。全世界只剩台灣與中國仍限制福島周邊地區所有食品輸入。

林智堅呼籲，「夥伴，是在艱難時刻相互幫助的朋友」。現在台灣與日本、美國、歐洲關係最為緊密，也正是台灣走向世界關鍵的時刻。我們要加入CPTPP，要和世界平起平坐，就必須和國際接軌，彼此互惠往來。去年公投結果，更顯示了國人對於走向世界、接受國際標準，並且參與國際貿易體系的決心與共識。

林智堅也展現對中央把關福食標準的信心，他表示，面對福島五縣食品的開放，支持中央用比國際更嚴格的標準，採納專業意見，讓科學說話，回歸科學檢驗，來為國人的食安把關。

▼行政院日本食品輸入管制措施方案說明。（圖／行政院提供）

▲▼行政院日本食品輸入管制措施方案說明。（圖／行政院提供）

▲▼行政院日本食品輸入管制措施方案說明。（圖／行政院提供）

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