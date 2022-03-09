一個人吃壽喜燒加收200元清潔費　他問「合理嗎？」掀論戰

記者黃翊婷／綜合報導

台北一名網友8日在臉書PO文聲稱，一時心血來潮跑去吃壽喜燒，卻被店員告知單人用餐要加收200元的清潔費，讓他覺得很不合理「請問一位怎麼了嗎？怎麼了啊？這算歧視嗎？」不過，網友們看完全文，有一派和原PO一樣認為不合理，但也有另一派人覺得合理，「每間店都有他們的低消成本 這也不能怪他們。」

▲原PO一個人去吃午餐，卻被店員告知單人用餐要加收200元清潔費。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，8日起床後心血來潮想吃壽喜燒當午餐，進到店裡後，店員詢問總共有幾個人要用餐，他回答一位，卻被告知「一位的話我們要加收200元清潔費喔」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，當下聽到覺得很傻眼，「請問一位怎麼了嗎？怎麼了啊？這算歧視嗎？你們覺得合理嗎？」最後他沒有在那家店消費，而是跑去別間店吃。

不過，文章公開之後，網友們卻分成兩派討論，一派和原PO一樣認為單人用餐就要加收清潔費很不合理，「懲罰單身嗎？」、「我也不懂，一個人就要加收200元清潔費，難道一個人製造的垃圾會比較多嗎？」、「光是用清潔費這條名目就已經不對了，到底哪裡合理」、「所以我都不內用，因為單身沒人權」。

另一派人則覺得可以理解店家的用意，「應該是會影響翻桌率吧」、「每間店都有他們的低消成本 這也不能怪他們」、「如果一個人坐四人桌的話合理」、「其實就是委婉拒絕你去消費，除非他們有特設單人座」。