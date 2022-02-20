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遊樂園「屋頂塌了」！天花板砸傷13人　全場嚇爆逃出影片曝

記者張寧倢／編譯

西班牙一家遊樂園19日發生屋頂部分坍塌意外，園區內一座劇場建築出借格雷多斯聖地亞哥學校作為會議場地，不料，室內屋頂一塊面積逾200平方公尺的石膏板建材，卻突然從將近10公尺的高處掉落，砸中座位區，造成現場13人受傷。

▲▼西班牙馬德里遊樂園劇場天花板坍塌，壓傷13人。（圖／翻攝自推特@MadridDirecto）

▲西班牙馬德里遊樂園天花板坍塌，壓傷13人。（圖／翻攝自推特@MadridDirecto）

綜合El Mundo等西文媒體報導，馬德里遊樂園（Parque de Atracciones de Madrid）的大型劇場19日下午2時左右爆發一陣尖叫與恐慌，原因是劇場內的部分屋頂無預警坍塌，砸傷13名年齡介於30歲到50歲民眾。現場畫面顯示，大片天花板建材掉落，直接砸進劇場座位區，現場人員一邊逃跑，一邊大聲叫喊，情況混亂。

▲▼西班牙馬德里一家遊樂園天花板無預警坍塌，壓傷13名民眾。（圖／翻攝推特／馬德里市議會緊急辦公室Emergencias Madrid）

▲馬德里當局緊急出動救援。（圖／翻攝推特@EmergenciasMad）

馬德里市議會緊急資訊辦公室也在推特表示，天花板從將近10公尺高的屋頂上掉落，造成13人受傷，其中8名女性傷者因腦震盪、焦慮等多重創傷而需要送醫治療，另外5人已於當場確認傷勢無礙。

據報導，當天劇場建築出借格雷多斯聖地亞哥學校作為會議場地，並未對公眾開放，與會名單至少達1000人，所幸意外發生時多數與會者都在場外，才沒有造成更嚴重的傷亡，目前已經針對現場進行清理、確保周邊安全，正在進行詳細調查。

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關鍵字：

西班牙遊樂園屋頂坍塌天花板砸傷

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