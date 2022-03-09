外國人來台後悔生超正混血女兒　她轉學7次！揭恐怖校花霸凌計畫

記者陳俊宏／綜合報導

反霸凌！西班牙爸爸Felix來台灣22年，他說，好後悔把女兒Natasha生得這麼漂亮。混血的Natasha因遭霸凌，從幼稚園到高中總共轉學7次，她說，印象最深刻的是，「國中校花要讓化學藥劑改變我的容貌」，讓其他網友直呼太可怕。

▼Felix後悔生下正妹女兒Natasha。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



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▼Natasha從幼稚園到高中總共轉學7次。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



Felix接受《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）訪問指出，「以後會有很多男生排隊當我的女婿啊，累死。很後悔女兒太開朗，在學校碰到問題時自己解決了。」

Natasha說，她也沒有那麼漂亮，自己的男人緣非常差，在學校幾乎沒男生朋友，因為她的外表跟其他同學不太一樣，常不受歡迎；她在台灣讀幼稚園到高中，總共轉學7次，「讓我印象最深刻的一次，當時我轉到某國中，那所國中校花在社群軟體上，跟幾百人擬定了一份計畫，是要讓化學藥劑改變我的容貌，所以最後我又被迫轉學了。」

「爸爸是成功的生意人」， Natasha表示，她16歲時靠自己成立了美妝品牌，「因為我有一天會贏過他的」。而她一天常睡12小時，也因此被爸爸嫌懶。

對此，許多網友替Natasha加油打氣，「好厲害的美女！學校那些霸凌真的很可惡」、「美女對不起，讓妳在台灣遇到那麼壞的同學！幸好妳平安無事！祝福妳未來的日子一切平安順利。」