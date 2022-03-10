烏克蘭總統幕僚爆料：澤倫斯基被暗殺「至少十幾次」

▲烏克蘭總統澤倫斯基自開戰以來，已經成功躲過十幾次暗殺。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

俄烏戰爭爆發後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）多次在鏡頭前表示，他是俄軍抓捕及獵殺的頭號目標，也時不時傳出有俄軍試圖暗殺他的消息。一名澤倫斯基最親近的幕僚透露，澤倫斯基總統自開戰以來，已經成功躲過十幾次暗殺。

根據英媒《鏡報》報導，一名澤倫斯基的幕僚波多利亞克（Mikhail Podolyak）表示，前陣子有消息說總統遭到3次暗殺，事實是已經遭到了十多次暗殺，「我們持續在掌握消息，像有些（暗殺）組織一直想混進政府部門」、「我們有一個非常強大的情報和反情報網絡，所有的組織、集團都在路上被清算」。

先前曾經傳出有2個不同的組織被派遣去暗殺澤倫斯基，其中一個是俄羅斯雇用的瓦格納傭兵集團，另一個則是車臣特種部隊，不過2個組織的行動均被烏克蘭挫敗，甚至有一支車臣特種部隊小隊被直接殲滅。

俄烏戰爭進入第14天，烏克蘭仍掌握首都基輔的控制權，第2大城哈爾科夫的烏軍也在持續抵抗俄軍攻勢，不過烏克蘭南部重鎮馬立波目前已遭俄軍包圍，情勢相當不樂觀，另一個南部重鎮赫爾松（Kherson）則已被俄軍佔領。

俄烏雙方9日達成協議，同意在6條人道走廊周圍實施一天停火，讓平民得以離開，包含安赫德（Enerhodar）至札波羅熱（Zaporizhzhia）、馬立波至札波羅熱、沃爾諾瓦哈（Volnovakha）至波克羅夫斯克（Pokrovsk）、伊久姆（Izium）至洛佐瓦（Lozova）、蘇米（Sumy）至波塔瓦（Poltava）、及基輔周邊撤至市區內走廊。