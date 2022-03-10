俄烏戰爭何時有初步結果？　陳明通預估：半個月或1個月內

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，國安局長陳明通10日表示，現在歐洲、中共都已經介入，烏克蘭總統澤倫斯基也有提出新的妥協方案，他認為俄羅斯總統普丁在外交上的解決方案與更激烈的軍事行動之間博弈，「對普丁來說也沒辦法拖太久，我想半個月或一個月，應該會有一些初步的結果」。

立法院外交及國防委員會10日邀請陳明通、國防部長邱國正、外交部長吳釗燮、僑委會委員長童振源等人就「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」為題提出專案報告，並備質詢。

民進黨立委蔡適應質詢時指出，英國媒體《BBC》曾經專文報導，提及俄羅斯入侵烏克蘭後可能發生的5種結果，詢問俄烏戰爭的可能結果，詢問外交部哪種情況的可能性高。外交部次長田中光僅表示，速戰速決已經到達不了，「我不是專家，沒有辦法評估」。

陳明通則指出，不是只有BBC的記者，大西洋理事會（Atlantic Council）及布魯金斯學會（Brookings Institution）陸續都有發表專文，分析可能的各種局勢演變，包括俄羅斯成功併吞烏克蘭、俄羅斯被迫撤軍、外交妥協、歐洲大戰、普丁下台等可能性。

陳明通認為，他在思考普丁的「終戰策略」是什麼、戰爭什麼時候會停止，因為如果普丁沒有拿到一些東西，回去可能就被罷黜，「所以他有一點沒有後退之路了」，但往前走的軍事又有停滯，除非俄羅斯開始用大規模、殺傷性的武器，但是會有人道問題。

陳明通表示，現在歐洲、甚至中共都已經介入，希望能夠外交斡旋，澤倫斯基也有表達新的妥協方案出來，「所以我的看法，就介於外交上的解決方案，跟普丁加大更激烈的軍事行動之間在博弈」。

蔡適應追問，戰爭是否會在近期內有結果，陳明通則說，「我想這種事情，對普丁來說也沒辦法拖太久，我想半個月或一個月，應該會有一些初步的結果」。

▼烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）遭俄羅斯轟炸。（圖／達志影像／美聯社）