「茶葉蛋漲到18元」　李貴敏：民進黨把蛋荒問題推給民眾

記者楊蕓／台北報導

台灣自農曆春節前開始出現蛋荒、價格上揚，國民黨立委李貴敏9日在立法院質詢時指出，7-11一顆茶葉蛋漲到18元。李貴敏痛批民進黨把蛋荒問題推給民眾，漲價最後還是由民眾買單。

▲李貴敏質詢指出，7-11茶葉蛋已經漲到18元。（圖／翻攝自國會頻道YT）

李貴敏9日在立法院經濟委員會質詢時，詢問陳吉仲7-11一顆茶葉蛋多少錢？陳吉仲回答「現在平均10塊」，李貴敏接著說，「你這樣講我蠻難過的，你跟現實脫節了，現在7-11一顆要18塊」，陳吉仲趕緊澄清，委員拿的是有品牌的「所長茶葉蛋」，但一般的還是賣10元。而隨後質詢的民進黨立委何欣純則出示發票，表示她在其他超商買到的茶葉蛋依舊是10元，認為質詢應持平來看。

李貴敏表示，到便利商店買茶葉蛋，相信是很多朋友年輕時的共同經驗，只是龍頭超商賣出這個價錢，雖然不知道是否是成本考量，但似乎就像是個漲價的訊號。尤其一般人都覺得貴，官員還不知不覺嗎？

李貴敏說，聽到7-11茶葉蛋一顆要18塊時很訝異，就跟在座所有聽到價錢的備詢官員一樣訝異，她質疑，甚麼時候一顆茶葉蛋要賣到18塊？這還算銅板美食嗎？這一波蛋荒下來，官員知道嗎？早餐店蛋餅漲五塊、燒餅夾蛋漲五塊，就算政府蛋荒解決了，早餐漲起來的價錢回得去嗎？不還是民眾買單？

李貴敏強調，有執政黨立委幫主委護航緩頰，說其他超商也買得到10元的茶葉蛋。言下之意，難道就是別買貴的茶葉蛋就算了？這跟綠營面對蛋荒，提出解方就是少吃蛋一樣，問題的解決都推給民眾嗎？日常小吃漲價，比政府調薪比例還高，這樣人民會覺得很幸福嗎？