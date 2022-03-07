北科大販售「高中學習歷程」5天衝刺營8千！　教育部氣炸要嚴懲

▲全教總質疑，北科大行為已嚴重衝擊考招變革 。（圖／台北科技大學提供）



記者許展溢／台北報導

全教總日前接獲檢舉，稱台北科技大學公然將學習歷程以商品形式販售，該校課程包括「備審資料與面試準備」、「書面備審資料設計」、「設計作品衝刺營」，均為5日課程，每期收費6千元加上2千元雜費，共8千，預計招收國二至高三學生。教育部今（7日）表示，將函請該校研提檢討報告及懲處名單，查證屬實將追回相關經費補助。

全教總指出，負責整體技專校院招生策略研擬、協調的招策會，與負責招生事項執行的聯合會，均位於北科大校內，兩會的執行長均由北科大教授擔任，聯合會的主委更明文規定由北科大校長擔任，北科大應是最了解111考招政策之學校，質疑怎麼會出現這種低級錯誤？

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全教總提到，由於營隊舉辦的時間多於四技二專申請入學前、講師亦掛名台北科大單位、課程結束後亦能取得印有北科大校長官銜的證書，該校上述行為已嚴重違反招生倫理，應受社會嚴厲譴責。全教總認為，此事已嚴重衝擊考招變革，作為招生政策火車頭的北科大應立即認錯、檢討、道歉，未來絕不能再帶頭將學習歷程視為賺錢的肥肉，更要求教育部應盡速徹查、懲處，避免升學制度成為有心人士的賺錢工具，以維護考招變革政策初衷與考生權益。

北科大回應，本校進修部所屬的推廣教育中心同仁在校內審核機制尚未完成之時，逕自於後台將未審核完成的課程「國高中升學&專長探索」上傳公告，由於此課程設計不當，北科大為此鄭重向社會大眾致歉。進修部3月3日發現錯誤後，立即請推廣教育中心撤除訊息、課程下架，本課程尚未接獲任何學生報名，也尚未開課，內部並已進行嚴正檢討及失職人員懲處。

北科大強調，一向嚴守招生倫理守則，未來對招生相關的研習講座、課程、營隊等活動，必更加審慎進行規劃與審核，避免類似事件再次發生，以維護招生公平性。

教育部表示，有關北科大推廣中心規劃輔導學生探索未來的職涯講座乙節，將函請該校研提檢討報告及懲處名單，並再次通函各校，應嚴守招生倫理守則，如確有招生不公情事，查證屬實，將予行政糾正並追回「選才專案辦公室計畫」經費補助款項，嚴重者並納入審查學校招生名額總量及相關獎補助款之參據。